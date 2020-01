La prossima settimana alta pressione in quasi tutta l'Italia

Le

tempo ancora instabile sullama con precipitazioni più probabili nel settore tirrenico, anche sotto forma di rovesci. Isolate e brevi piogge non escluse anche tra l’estremo sud dellae laorientale. Per il resto tempo in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento sulle regioni di Nord-Ovest e su quelle del medio e basso versante Adriatico. Temperature minime in calo al Centro-Nord con probabili diffuse gelate all’alba; massime in ulteriore lieve calo in Pianura Padana, in rialzo nel resto del Paese. Clima invernale al Nord. Venti da moderati a forti provenienti da est o sud-est sui mari di Ponente, fino a localmente burrascosi sulla Sardegna dove i mari diverranno agitati. Probabilmentesull’Italia protagonista sarà di nuovo un intenso anticiclone, con centro nei pressi dell’Irlanda dove si potrebbe sfiorare il valore eccezionale di pressione al suolo di ben 1045 hPa, lo stesso previsto in Pianura Padana nella giornata di. Anche la circolazione ciclonica presentee Africa nord-occidentale tenderà a spostarsi verso l’Atlantico, consentendo un miglioramento del tempo anche sulla Sardegna. Dunqueancora per alcuni giorni e, con temperature che si riporteranno ovunque sopra le medie stagionali, in modo più marcato sulla regione alpina dovesalirà tra i 2500 e i 3000 metri di quota.