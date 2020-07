La nuova settimana inizierà con tempo bello e caldo in aumento al Nord

L’alta pressione si sta rinforzando sull’Italia: per il resto della settimana ci attende quindi un tempo in generale soleggiato e stabile quasi ovunque, e da giovedì anche il caldo tornerà ad aumentare, specie al Centro-Sud con valori di temperatura oltre la norma stagionale e picchi intorno ai 35°C. Nell’ultima parte della settimana il passaggio di una perturbazione atlantica sull’Europa (la n.4 del mese di luglio) andrà a coinvolgere marginalmente anche l’Italia: tra venerdì e sabato aumenterà l’instabilità al Nord, con lo sviluppo di temporali dapprima sulle Alpi, ma i fenomeni potrebbero coinvolgere anche le zone di pianura, soprattutto sul Nordest, alto Adriatico ed Emilia Romagna. L’indice di affidabilità di questa tendenza è ancora piuttosto basso: per ricevere conferme e ulteriori dettagli sull’evoluzione prevista per il fine settimana vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.



