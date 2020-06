L'Italia resta nel mirino dei temporali

Fino a giovedì sull’Italia insisterà una vasta e attiva area di bassa pressione che renderà le condizioni meteo particolarmente instabili. In particolare tra oggi e domani rovesci e temporali bagneranno soprattutto il Centro-Nord, senza tuttavia risparmiare del tutto neanche le regioni meridionali.

Anche le temperature faranno registrare quasi dappertutto valori al di sotto delle medie stagionali, dal sapore ancora tipicamente primaverile. Poi da venerdì, con il rialzo della pressione, la situazione meteo migliorerà in gran parte del Paese.

Previsioni meteo per mercoledì. Quella di oggi sarà una giornata nuvolosa in gran parte d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al Sud.

Nel corso del giorno rovesci e temporali sparsi al Nord-Est, sulle zone interne del Centro e, a carattere più isolato, anche su Nord-Ovest, coste del Centro Italia, basso versante tirrenico e Sardegna.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in lieve calo nel resto del Centro-Nord. Venti tesi o localmente forti occidentali sui mari di ponente, deboli in Adriatico e Ionio.

Previsioni meteo per giovedì. Sulla Sicilia oggi prevarrà il sole, mentre nel resto d’Italia si apre una giornata tra sole e nuvole. Nel corso del giorno rovesci e temporali isolati coinvolgeranno tutte le regioni del Centro-Nord, ma anche Campania, Calabria Tirrenica, nord della Puglia e Sardegna Settentrionale.

Temperature massime in leggero rialzo nelle regioni centrali e Sardegna.