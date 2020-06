L'estate alza la voce

Nei prossimi giorni tempo dal sapore tipicamente estivo, con l’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre allungata fino al nostro Paese. Almeno fino a domenica quindi splenderà il sole in gran parte d’Italia, con appena un po’ di instabilità che favorirà la formazione di pochi brevi temporali pomeridiani su Alpi ed estreme regioni meridionali: piogge che comunque non guasteranno più di tanto il tempo, perché saranno a carattere isolato e di breve durata. Oltre al sole, altro protagonista sarà il caldo: nella seconda parte della settimana le temperature saliranno, con punte anche di 34-35 gradi attese nel weekend, specie al Centro-Sud.

Previsioni meteo per oggi. Al mattino bello quasi ovunque. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su zone alpine, Calabria e Sicilia: possibili brevi e isolati temporali su Alpi occidentali, Alpi orientali, zone interne della Calabria e rilievi siciliani. Temperature massime in lieve calo al Nord, in leggera crescita invece al Sud, in generale comprese fra 25 e 32 gradi. Venti in generale di debole intensità; mari per lo più poco mossi.

Previsioni meteo per giovedì. Giornata tra sole e nuvole al Nord e zone interne del Centro, con isolati e improvvisi temporali, specie al pomeriggio, su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale e rilievi di Abruzzo e Molise. In serata possibile qualche rovescio o temporale anche sulle pianure di Veneto e Lombardia. Temperature massime in ulteriore leggero aumento al Sud e medio versante adriatico.