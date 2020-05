L’App di meteo.it si rinnova completamente e lo farà dal 4 maggio. Proprio in questo giorno saremo tutti responsabilmente un po’ più liberi, dopo le difficili settimane di lockdown, e sarà ancora più utile avere un’App precisa e affidabile sulle previsioni del tempo. Meteo.it garantirà la stessa qualità di sempre ma l’esperienza d’uso dell’App rinnovata sarà innovativa e decisamente più semplice. L'interfaccia sarà estremamente intuitiva, senza alcun menu o funzionalità nascoste. Due sole gesture permetteranno di arrivare alle informazioni meteo in modo semplice e intuitivo: swipe left/right per spostarsi tra le città preferite e tra i giorni della settimana, scroll per leggere tutto il feed delle previsioni. Lo slider in Homepage consentirà di avere un’immediata panoramica sull’evoluzione meteorologica della giornata, mentre l’overview settimanale evidenzierà le criticità meteorologiche per ciascun giorno tramite icone dall’interpretazione immediata.

Si potranno consultare anche le previsioni video con il TgMeteo nazionale o quello regionale, dedicato a ogni singola regione italiana. La sezione News comprenderà le notizie meteo redatte quotidianamente, con l’evoluzione del tempo nelle prossime ore e con la tendenza meteo per i giorni successivi. In un Paese come l’Italia, fragile dal punto di vista idro-geologico e interessato da eventi meteo sempre più estremi, la nuova funzionalità “Allerte meteo” potrà fornire in modo immediato l’eventuale allerta della Protezione Civile in caso di maltempo.

Con un colpo d’occhio si potrà inoltre controllare l’andamento settimanale delle temperature in modo da vedere il giorno più caldo e quello più freddo senza farsi prendere alla sprovvista.

Non mancherà il bollettino Mare per le zone di villeggiatura: per ciascuna località di mare verranno forniti i dati di analisi delle acque, con eventuali bandiere blu o ordinanze di chiusura.

Il bollettino Neve per le località sciistiche fornirà informazioni complete e di semplice lettura con l'elenco degli impianti aperti per ciascuna località sciistica italiana, i numeri di contatto e di emergenza, il dettaglio delle piste con i chilometri disponibili e le classificazioni.



Attraverso la visualizzazione “giorno” si potrà vedere il riepilogo esaorario della previsione e il grafico delle precipitazioni con il dettaglio della previsione per ogni singola ora. Con le notifiche push si potrà poi ottenere ogni giorno, a una determinata ora a nostra scelta, la previsione meteo e ricevere inoltre notifiche riguardo un determinato giorno della settimana.