L'alta pressione mantiene il tempo stabile

L'alta pressione garantirà ancora prevalenza di tempo bello in tutta Italia, nonostante qualche nuvola in più, specie al Centro-Nord. Anche le temperature, dopo un temporaneo calo, torneranno a salire in tutta Italia, riportandosi di nuovo su valori ben al di sopra delle medie stagionali. Il fine settimana inizierà domani con tempo bello quasi dappertutto, mentre nella seconda parte di domenica è atteso un moderato peggioramento al Nord-Ovest, per l’avvicinarsi di una perturbazione che poi agli inizi della prossima settimana porterà piogge sparse su molte zone del Centro-Nord e Sardegna, mentre il Sud farà i conti con il richiamo di aria molto calda proveniente dal Nord Africa e di conseguenza con un po’ di caldo fuori stagione.

Previsioni meteo per oggi. Ampie schiarite all’estremo Sud, in Sicilia e in parte anche lungo il versante adriatico e al Nord-Est. Nubi sparse nelle altre zone con locali precipitazioni sulle Alpi occidentali e nel basso Tirreno. Nel corso della giornata nubi in estensione anche al resto del Nord con qualche pioggia o rovescio su Alpi e Venezie; quota neve intorno a 1900-2000 metri. Temperature massime stazionarie o in leggero rialzo con valori dai 19 ai 24 e locali punte di 25-27 gradi sulle Isole. Giornata ventosa per venti occidentali su Ligure e Centro-Sud, specie sui settori di ponente. Mari: molto mosso o agitato il Ligure, mossi gli altri mari occidentali; poco mossi o localmente mossi Adriatico e Ionio.

Previsioni meteo per sabato. Giornata tra sole e nuvole al Nord-Ovest, Alpi orientali, Emilia, Toscana e Sardegna, comunque senza piogge. In prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature massime in crescita, specie al Centro-Sud.