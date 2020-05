Italia divisa in due

L’alta pressione resterà ben salda al Sud e in Sicilia, mentre un’intensa perturbazione (la n. 5 di maggio) raggiungerà il Nord-Ovest e la Sardegna, per poi portare una fase di maltempo fin dalle prime ore di lunedì in gran parte del Centro-Nord, con piogge anche abbondanti e forti temporali, accompagnata da un brusco calo termico.Le

sarà prevalentemente nuvolosa e piovosa, specie nelle regioni di, dove i fenomeni dovrebbero risultare più intensi e insistenti. Nubi sparse ale in, sereno o poco nuvoloso al Sud e in. Sui mari di Ponente si rafforza il vento di Scirocco, che sospingerà nuovamente una massa d’aria molto calda all’estremo Sud e in Sicilia dove è attesa una nuova impennata delle temperature.si profila un ulteriore aumento delle temperature in Sicilia e al Sud dove la persistenza dipotrà fare registrare, in particolare nel nord della Sicilia. In gran parte del Centro-Sud e nelle Isoleil tempo si manterrà generalmente stabile con cielo sereno o velato e solo localmente si potrà formare della nuvolosità più intensa.invece l’instabilità continuerà a dare luogo a piogge e rovesci sparsi soprattutto sui rilievi e nelle vicine pianure.