Inverno 2026-2027, neve in Italia ed effetto El Niño: cosa aspettarsi

Come sarà l’inverno 2026-2027 in Italia? Con l’arrivo della stagione fredda cresce l’attenzione sulle prime tendenze a lungo termine e, soprattutto, sulla possibilità di vedere neve abbondante sulle montagne e fiocchi anche a quote più basse.

Quest’anno c’è inoltre un elemento particolarmente importante da tenere sotto osservazione: El Niño, ormai pienamente sviluppato nell’Oceano Pacifico tropicale e destinato a raggiungere la sua fase più intensa tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli stagionali indicano però uno scenario meno semplice di quanto si potrebbe immaginare. El Niño non equivale automaticamente a un inverno freddo o nevoso sull’Italia e, anzi, le proiezioni attualmente disponibili mostrano una maggiore probabilità di temperature stagionali superiori alla media.

El Niño sarà protagonista dell’inverno 2026-2027

Il fenomeno di El Niño consiste in un anomalo riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico equatoriale centrale e orientale.

Durante il 2026 il fenomeno si è rafforzato rapidamente e le previsioni internazionali indicano che potrebbe raggiungere il massimo proprio tra novembre e dicembre, rimanendo attivo durante buona parte dell’inverno boreale.

Gli ultimi aggiornamenti parlano di un episodio forte o molto forte, tra i più rilevanti degli ultimi decenni. La sua presenza può modificare la circolazione atmosferica su scala planetaria, influenzando temperature, precipitazioni e posizione delle principali correnti atmosferiche.

Che effetto avrà El Niño sull’Italia?

È proprio qui che bisogna evitare interpretazioni troppo semplici. Gli effetti di El Niño sono molto chiari in alcune aree del pianeta, mentre sull’Europa e sul Mediterraneo il legame è più indiretto.

Tra Pacifico e Italia entrano infatti in gioco molti altri fattori: la corrente a getto, l’Atlantico settentrionale, la posizione dell’anticiclone, la circolazione polare e le temperature del Mediterraneo.

Per questo non è corretto affermare che un El Niño molto forte porterà necessariamente più freddo o più neve sull’Italia. Può modificare le probabilità di alcune configurazioni atmosferiche, ma non determina da solo l’andamento dell’inverno italiano.

Inverno 2026-2027 più caldo della media?

Al momento è proprio questo il segnale più evidente delle previsioni stagionali. Le elaborazioni aggiornate a ottobre mostrano una maggiore probabilità di avere temperature superiori alle medie climatiche durante l’inverno su una parte consistente dell’Europa.

Anche sull’Italia il segnale tende prevalentemente verso valori più miti della norma. Naturalmente si parla di una media su tre mesi: dicembre, gennaio e febbraio.

Un inverno complessivamente mite può comunque contenere alcuni periodi molto freddi, così come una singola settimana caratterizzata da neve e gelo non renderebbe automaticamente fredda tutta la stagione.

E la neve? Cosa potrebbe succedere sulle Alpi

Per le Alpi, il problema principale potrebbe essere soprattutto la quota delle nevicate.

Se le temperature resteranno frequentemente sopra la media, durante alcune perturbazioni la neve potrebbe cadere abbondante sulle montagne ma con una quota neve più elevata rispetto a quella che si avrebbe con masse d’aria più fredde.

Le località poste alle quote maggiori avrebbero quindi maggiori possibilità di beneficiare delle precipitazioni nevose. Più delicata la situazione per le stazioni sciistiche situate alle quote medio-basse, dove anche pochi gradi di differenza possono stabilire se una perturbazione porterà neve oppure pioggia.

Neve sugli Appennini: scenario ancora più incerto

La situazione potrebbe essere ancora più variabile lungo gli Appennini. Per avere nevicate abbondanti sulle montagne del Centro e del Sud non è sufficiente l’arrivo di una perturbazione: serve anche aria abbastanza fredda da mantenere bassa la quota neve.

In presenza di temperature superiori alla norma, diverse fasi perturbate potrebbero quindi tradursi in pioggia alle quote inferiori e neve soltanto sulle cime più elevate. Questo non esclude affatto periodi favorevoli alla neve. Basterebbe infatti un’irruzione di aria fredda dai quadranti settentrionali o orientali per modificare rapidamente lo scenario.

Potrebbe nevicare anche in pianura?

È probabilmente la domanda che suscita maggiore curiosità, ma oggi non è possibile prevederlo. Le previsioni stagionali non possono stabilire se a gennaio o febbraio nevicherà a Milano, Torino, Bologna, Firenze o in altre città italiane.

Per una nevicata in pianura servono condizioni atmosferiche molto specifiche che diventano prevedibili soltanto a distanza relativamente breve. Le tendenze stagionali possono indicarci se un trimestre ha maggiori probabilità di risultare caldo, freddo, secco o piovoso rispetto alla media, ma non possono prevedere una nevicata in una determinata città con settimane o mesi di anticipo.

Un inverno mite esclude le grandi nevicate?

No. Questo è un altro punto fondamentale. Un inverno con una temperatura media superiore alla norma può comunque essere attraversato da brevi ma intense irruzioni di aria artica o continentale.

Se una fase fredda dovesse coincidere con l’arrivo di una perturbazione carica di umidità, potrebbero verificarsi nevicate anche importanti. Ciò che cambia è la frequenza statistica: in un contesto mediamente più caldo, le condizioni necessarie alla neve alle quote basse diventano generalmente più difficili da mantenere.

Dicembre 2026: El Niño vicino alla massima intensità

Dicembre sarà particolarmente interessante perché dovrebbe coincidere con la fase di maggiore intensità di El Niño. Le temperature del Pacifico tropicale saranno uno dei principali elementi osservati dai climatologi, ma sull’Europa sarà necessario guardare soprattutto alla risposta della circolazione atmosferica.

Gli scenari stagionali attuali non mostrano un segnale netto per un dicembre particolarmente gelido sull’Italia. Anzi, la tendenza termica complessiva resta orientata verso condizioni relativamente miti. Questo non impedisce naturalmente episodi freddi temporanei.

Gennaio 2027, il mese decisivo?

Gennaio è climatologicamente uno dei mesi con maggiori possibilità di irruzioni fredde sull’Italia. Per capire se accadrà anche nel gennaio 2027 bisognerà però attendere gli aggiornamenti di novembre e dicembre.

Saranno particolarmente importanti la configurazione del vortice polare e l’andamento delle grandi oscillazioni atmosferiche dell’Atlantico settentrionale.

Una circolazione favorevole potrebbe consentire all’aria fredda di scendere verso il Mediterraneo; configurazioni opposte potrebbero invece mantenere sull’Italia condizioni prevalentemente miti.

Febbraio potrebbe riservare sorprese?

Anche la parte finale dell’inverno resta aperta a scenari differenti. El Niño dovrebbe iniziare progressivamente a perdere intensità dopo il picco tra la fine dell’anno e l’inizio del 2027, ma i suoi effetti sulla circolazione atmosferica possono continuare per diverso tempo.

Alcune elaborazioni lasciano aperta la possibilità di una maggiore variabilità nella seconda parte della stagione. Questo, però, non permette oggi di annunciare un febbraio freddo o nevoso. Eventuali irruzioni fredde saranno valutabili soltanto avvicinandosi alla stagione.

Precipitazioni: un segnale meno chiaro sull’Italia

Se sulle temperature il segnale stagionale appare abbastanza orientato verso valori sopra la media, per le precipitazioni sull’Europa meridionale l’incertezza è maggiore.

Le ultime elaborazioni mostrano una tendenza a precipitazioni superiori alla norma su diverse aree europee, ma il segnale diventa decisamente meno robusto avvicinandosi al Mediterraneo.

Per l’Italia non è quindi possibile parlare oggi né di un inverno sicuramente piovoso né di una stagione particolarmente secca. Ed è proprio la combinazione tra precipitazioni e temperature che determinerà la quantità di neve sulle nostre montagne.

Mediterraneo ancora molto caldo

Un altro elemento da tenere in considerazione sarà il Mediterraneo, che arriva alla stagione autunnale dopo mesi caratterizzati da temperature marine molto elevate.

Un mare più caldo può mettere a disposizione dell’atmosfera maggiori quantità di calore e umidità. Quando masse d’aria fredde raggiungono il Mediterraneo, questo contrasto può favorire precipitazioni intense.

Ma anche in questo caso è necessaria la giusta configurazione atmosferica: un Mediterraneo caldo, da solo, non significa automaticamente neve abbondante.