Inizio settimana molto caldo

Estate protagonista anche nei prossimi giorni, che saranno segnati da un'ulteriore intensificazione del caldo estivo. Le temperature aumenteranno ovunque soprattutto a partire dal fine settimana, l'ultimo weekend di giugno, a causa della risalita di aria calda dal Nord Africa che darà il via alla prima vera ondata di caldo dell'estate.



Le previsioni per le prossime ore.

Il caldo aumenterà in modo più deciso all’inizio della prossima settimana. Per il Centro-sud arriverà la prima ondata di caldo della stagione e il tempo sarà stabile e soleggiato per diversi giorni. Il caldo proseguirà almeno fino alle giornate di giovedì-venerdì con punte che localmente potrebbero superare i 35°C. Farà caldo anche al Nord con valori sopra le medie e punte diffusamente oltre i 30°C ma l’atmosfera sarà instabile. Lunedì i temporali potrebbero interessare i settori alpini e prealpini e localmente anche le vicine pianure. Nei giorni successivi altri sistemi perturbati potrebbero lambire le regioni settentrionali.