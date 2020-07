In settimana tempo stabile e caldo

Nella giornata di domenica vivremo gli effetti della perturbazione nr. 2 del mese di luglio all'estremo Sud e sulla Sicilia nord-orientale. Nel resto del Paese tempo stabile e soleggiato con caldo sopportabile e senza afa. Lunedì ancora qualche temporale potrà interessare le estreme regioni meridionali.



Le previsioni per le prossime ore.

Nella giornata di martedì la coda di un fronte freddo (perturbazione nr.3 di luglio) in transito sull’Europa centrale lambirà le regioni settentrionali. Scarsi gli effetti in termini di fenomeni, limitati alle regioni di Nordest, sottoforma di rovesci o isolati temporali nella prima parte della giornata, più probabili sul Friuli Venezia Giulia. Il suo passaggio determinerà una temporanea intensificazione del vento: di Bora sul medio e alto Adriatico, da est in Val Padana, di Tramontana in Liguria e di Maestrale sulla Sardegna, oltre ad un lieve calo delle temperature sulle regioni settentrionali.

Nel resto del Paese il tempo sarà stabile e soleggiato con temperature in sensibile aumento. Il resto della settimana vedrà condizioni pienamente estive su quasi tutte le regioni grazie al rinforzo dell’alta pressione: sole e caldo in intensificazione un po’ ovunque con il termometro che soprattutto in Emilia Romagna e al Centro-sud potrà raggiungere i 33-34°C.