In settimana tempo in prevalenza stabile

Dopo settimane di piogge e temporali, l'estate sembra essersi finalmente decisa a scaldare i motori. Durante la prossima settimana, infatti, il tempo sarà bello, soleggiato e stabile al Centro-Nord, mentre al Sud sarà ancora possibile lo sviluppo di qualche temporale.

Le previsioni per le prossime ore.

La settimana sarà caratterizzata da condizioni tipicamente estive con un tempo in gran parte soleggiato grazie all’espansione dell’alta pressione che favorirà anche un graduale rialzo termico con punte di 32-33°C. Da segnalare solamente la possibilità di brevi temporali pomeridiani inizialmente solo sui rilievi tra la Calabria e la Sicilia a causa dei residui afflussi di aria più fresca dai Balcani, successivamente, intorno a metà settimana, qualche temporale sarà possibile anche sui rilievi del Nordest a causa dell’avvicinamento di un vortice in quota che si posizionerà a ridosso dei Balcani settentrionali.

Verso il fine settimana l’alta pressione si porterà più decisamente a ridosso della nostra penisola garantendo ancor più stabilità del tempo con temperature in ulteriore crescita.