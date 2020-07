In arrivo nuovi temporali al Nord

Torneranno i temporali nelle regioni del Nord che tra oggi e domani saranno interessate da un flusso di correnti instabili. Per venerdì poi si conferma l’arrivo di un’intensa perturbazione (la n. 7 del mese di luglio) che attraverserà il Nord e il Centro portando una breve fase di maltempo e una sensibile attenuazione del caldo, per poi allontanarsi velocemente alla fine di sabato, con pochi effetti nelle regioni meridionali.

Previsioni meteo per oggi. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, ma con più nuvole su alta Lombardia e al Nord-Est. Nel pomeriggio temporali in sviluppo su gran parte delle Alpi, sull’Appennino settentrionale e anche in pianura al Nord, soprattutto in Lombardia, Veneto e Friuli. In serata i rovesci e i temporali si spingeranno anche in Emilia e fin sulle coste adriatiche, dal Veneto alla Romagna. I temporali potranno essere di forte intensità, con rischio di locali nubifragi, grandine e forti raffiche. Caldo in aumento al Centro-Sud, clima più afoso al Nord, con massime quasi ovunque tra 28 e 34 gradi. Venti deboli, con rinforzi di Maestrale nel Canale d’Otranto e da est nel Canale di Sardegna, che risulteranno mossi.

Previsioni meteo per giovedì. Moderata nuvolosità già al mattino al Nord e in Toscana; generalmente sereno nel resto del Paese. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi al Nord, tranne su coste liguri e adriatiche, e sui rilievi marchigiani; ancora bel tempo nelle altre regioni del Centro-Sud, con un po’ di nubi soltanto in Appennino. Tra sera e notte i temporali insisteranno soprattutto al Nord-Ovest (Liguria compresa), in Emilia e in Veneto. Temperature in calo al Nord; punte massime vicine ai 35 gradi in Toscana, Lazio, Sud e Isole.