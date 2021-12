Il 24 dicembre è festivo o lavorativo?

Foto di Gerhard G. da Pixabay

Il 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale, è festivo o lavorativo? Tale dubbio attanaglia tutti. Perché? La colpa è della nostra mente che ogni tanto ci fa qualche piccolo scherzetto. Molte volte siamo portati a pensare a qualcosa anche se non corrisponde alla realtà per colpa di alcune associazioni di idee che ci portano lontani da quello che sarebbe il ragionamento più giusto da compiere. Ecco quindi la spiegazione su come deve essere considerato il 24 dicembre per non compiere più errori.

24 dicembre: giorno festivo o giorno lavorativo?

Che cos'è il 24 dicembre? Si tratta di un giorno festivo o di un giorno lavorativo? Per rispondere a questa domanda si può facilmente controllare il calendario. Il 24 è segnato in rosso? No. Nonostante sia la Vigilia di Natale, tale giorno è da considerarsi come lavorativo. A giocarci brutti scherzi, facendolo ritenere festivo, è - come dicevamo - la nostra mente perché lo associa alle corse nei vari negozi o centri commerciali per acquistare gli ultimi regali, ma soprattutto a cene e cenoni con amici e parenti.

Nessuno impedisce ai lavoratori di prendersi una giornata di ferie o ai vari datori di lavoro di concedere qualche ora di 'liberta uscita' prima della fine del proprio turno, ma il 24 rimane a tutti gli effetti un giorno lavorativo che a chi presta servizio non da diritto, come accade per il giorno di Natale o per quello dell'8 dicembre, a una maggiorazione stabilita dal CCNL di riferimento.

Poche categorie di lavoratori possono considerare il 24 dicembre come festivo. Quali? Un esempio è costituito dalle banche o dalla scuola. Per gli insegnanti le feste sono solite iniziare qualche giorno prima rispetto agli altri. Quando iniziano le vacanze di Natale a scuola? Il calendario varia di regione in regione, ma in generale il 24 è festivo per chiunque lavori in questo ambito.

Può però succedere che il 24 sia festivo. Quando? Se la Vigilia di Natale capita di domenica. Nel 2019 il 24 dicembre era un martedì, nel 2020 un giovedì e nel 21 un venerdì. Occorrerà attendere il 24 dicembre 2023 perché la Vigilia di Natale cada di domenica e la giornata sia considerata come festiva.

Giorni non lavorativi durante le Feste di Natale 2021

Come abbiamo visto il 24 dicembre non è un giorno festivo. Lo sono però sia il 25 dicembre che il 26 dicembre. Il giorno di Natale e quello di Santo Stefano sono da considerarsi non lavorativi e si possono trascorrere in pace e in relax con chi si vuole e dove si vuole senza alcun problema.

Altri giorni festivi? Tralasciando le domeniche, che tutti riconoscono come giorni festivi, possiamo dire che anche il 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno, è lavorativo. Solo il 1 gennaio è da considerarsi festivo così come il 6 gennaio.