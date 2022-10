Il 2 novembre 2022, festa dei morti: è festivo o feriale?

Quando si parla di festività di novembre si considerano l'1 e il 2 novembre, ma entrambi i giorni sono festivi? Ecco perché il 2 novembre si deve andare a lavorare.

2 novembre: giorno festivo o feriale?

Vi è sorto questo dubbio: ma il 2 novembre è un giorno festivo o un giorno feriale? Se ve lo siete chiesti più di una volta ma ancora non siete sicuri della risposta, tranquilli, non siete i soli. Sapete che cos'è l'effetto Mandela? Prima che l'attivista sudafricano Nelson Mandela morisse nel 2013, buona parte della gente giurava di ricordare che fosse già morto.

Può capitare, a volte, di essere convinti di avere un ricordo di un qualcosa che in realtà non è mai successo, così sul web era nato un dibattito circa la morte di Nelson Mandela; da qui il nome di questo piccolo "bug" della nostra memoria che può verificarsi però per tante altre situazioni. Una di queste è quella legata al 2 novembre; in molti infatti pronunciano frasi come "Ma io ricordavo che fosse festivo", quando in realtà lo diciamo chiaro e tondo: il 2 novembre è un giorno feriale. Speriamo che ora ve lo ricordiate bene, con o senza effetto Mandela.

A ogni modo è facile incappare nell'errore, in primis perché nel computo delle festività di novembre oltre a Ognissanti spesso si inserisce erroneamente il giorno dei defunti (noto infatti anche come "festa dei morti"). Inoltre molte scuole, in passato e ancora oggi, sono chiuse il 2 novembre e quindi questo ricordo ci fa cadere nell'errore di pensare che si tratti di una festa. Ma come mai il primo è un giorno festivo mentre il 2 no?

Di fatto il giorno 1 novembre ricorre una festa nazionale con tanto di numeretto rosso sul calendario, mentre il 2 è una semplice ricorrenza religiosa nella quale si va normalmente a lavoro. Effettivamente è un po' scomodo, per chi ha dei cari defunti, recarsi al cimitero nel loro giorno se invece si deve lavorare; non è un caso che molti vadano a portare un fiore o un lumino sulle tombe il giorno prima, vale a dire l'1, e che in molti paesi le funzioni religiose di entrambi i giorni si svolgano indistintamente nel cimitero. Scomoda o meno, mercoledì bisognerà tornare al lavoro.