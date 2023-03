I 5 luoghi del mondo in cui si vive più a lungo: che cos'hanno in comune?

Sapete quali sono i 5 luoghi in cui si vive più a lungo? E sapete che questi luoghi hanno qualcosa in comune? Magari potrebbe aiutarela ricerca dell'elisir di lunga vita.

Cosa fa vivere più a lungo

Ci sono persone fortunate che possono godere di buona salute e di una lunga vita senza troppe difficoltà: sono coloro che vivono nelle cosiddette Blue Zone. Si tratta di quelle aree della Terra in cui le persone hanno una maggiore longevità secondo le statistiche e studi specifici. Dal 2004 le analisi sulla popolazione e sul territorio hanno cominciato a identificare alcune zone come particolarmente favorevoli per chi vuole vivere a lungo e proprio in quell'anno la nostra Sardegna fu indicata come la regione con la più alta concentrazione di centenari maschi.

Basandosi su queste conclusioni, gli studi sono proseguiti e sono state trovate altre 4 aree geografiche in cui è presente una certa concentrazione di centenari, indice di una maggiore aspettativa di longevità. Quali sono i luoghi in cui si vive più a lungo? Oltre all'Ogliastra della già citata Sardegna, le zone in cui invecchiare è più semplice sono l'isola di Okinawa in Giappone, la Barbagia (altra area sarda), Loma Linda in California, Nicoya in Costa Rica e Icaria in Grecia.



Ma come mai in queste aree si vive così a lungo? Non si tratta di un caso, anzi queste blue zone condividono molte caratteristiche che ne favorirebbero una maggiore longevità per i residenti. Uno studio iniziato nel 2016 e pubblicato sull'American Journal of Lifestyle Medicine affronta l'argomento.

La motivazione principale è quella della sana alimentazione basata prevalentemente su fonti vegetali e cereali non raffinati, ottimi come antiossidanti e come fattori anti invecchiamento. Non solo alimentazione, perché pare che i fortunati che vivono in queste zone sono meno sottoposti allo stress in quanto vivono una vita più serena e meno dipendente dai bisogni materiali. Un atteggiamento ottimista come questo favorisce il buonumore e la produzione di endorfine, tutti elementi che fanno bene al cervello prevendendo sentimenti depressivi. Insomma, per vivere bene e a lungo basterebbe vivere in modo semplice.