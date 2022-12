Turbolenza sul Volo Hawaiian Airlines: 20 feriti a bordo tra passeggeri ed equipaggio a causa del maltempo

Una turbolenza ha colpito in pieno un volo della Hawaiian Airlines durante la fase di atterraggio verso Honolulu. Attimi di grande panico e paura tra i passeggeri e il personale di bordo tra cui si contano 20 feriti.

Hawaiian Airlines, volo colpito da turbolenza

Tanta paura sul volo A330 della Hawaiian Airlines. A causa del maltempo, il velivolo è entrato nel pieno di una turbolenza ad a un’ altitudine di circa 11.000 metri come riferito da Nbc News. Il volo, partito da Phoenix, in Arizona, era diretto verso l’aeroporto internazionale Daniel K. Inouye di Honolulu. Mancavano soli 30 minuti alla fase di atterraggio, quando i piloti hanno dovuto affrontare una violenta turbolenza che ha colpito in pieno l'aereo.

A bordo dell’Airbus A330 c'erano 278 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio, compresi i due piloti. 20 i feriti, di cui 11 in gravi condizioni, che hanno riportato tagli ed escoriazioni alla testa e contusioni. Non solo, diversi passeggeri hanno accusato nausea e vomito per la forte turbolenza. Tra i feriti anche un bimbo di 14 mesi. I media internazionali hanno riferito che il servizio meteorologico delle Hawaii aveva diramato un avviso di allarme meteo per le pericolose condizioni meteorologiche in quella zona di volo.

Il messaggio della Hawaiian Airlines su Twitter

(1/2) HA35 from PHX to HNL encountered severe turbulence & landed safely in HNL at 10:50 a.m. today. Medical care was provided to several guests & crewmembers at the airport for minor injuries while some were swiftly transported to local hospitals for further care. — Hawaiian Airlines (@HawaiianAir) December 19, 2022

La turbolenza che ha colpito il volo A330 della Hawaiian Airlines si poteva evitare? Stando a quanto comunicato dai media internazionali, la compagna aerea era a conoscenza della presenza di fitti temporali in quello spazio aereo, ma di ciò non era stato avvisato il pilota. La compagnia aerea ha precisato che, durante la turbolenza, l'avviso di 'allacciate le cinture' era acceso, ma che non tutti i passeggeri hanno eseguito il comando. Per questo motivi i feriti, visto che diversi passeggeri sono sbalzati dai loro sedili per il duro colpo.

Intanto sui social, la compagnia aerea ha comunicato che il volo è atterrato in totale sicurezza alle ore 10.50 precisando: "diversi passeggeri e membri dell’equipaggio hanno ricevuto assistenza medica in aeroporto per ferite lievi, mentre altri sono stati rapidamente trasportati negli ospedali locali per ulteriori cure". Ora spetterà agli investigatori dell’Ntsb cercare di capire cosa sia successo davvero e come mai non siano state seguite le indicazioni di sicurezza.