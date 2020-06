Giovedì forte maltempo al Nord e in Toscana

Giovedì diffuso maltempo al Nord e Toscana a causa di una perturbazione (numero 1 di giugno) che favorirà anche un sensibile abbassamento delle temperature in gran parte del Centro-Nord; prevalenza di tempo bello e ancora un po’ di caldo invece al Sud. Venerdì, prima di lasciare la nostra Penisola, la perturbazione porterà ancora un po’ di piogge al Nord-Est, su regioni centrali tirreniche e, soprattutto, al Sud. Sabato invece il temporaneo rialzo della pressione garantirà prevalenza di tempo bello in quasi tutta l’Italia, con un po’ di instabilità solo sulla fascia alpina, ma già domenica tornerà la pioggia su gran parte del Nord e medio versante tirrenico per l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 2 del mese).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì in generale bello al Sud. Nuvole altrove: piogge diffuse, localmente anche di forte intensità, su tutto il Nord e Toscana; a carattere più isolato, nel corso del giorno, qualche acquazzone anche su Umbria, Marche e Alto Lazio, in estensione in serata pure a resto del Lazio e Sardegna. Temperature in deciso calo al Nord, Toscana, Umbria e Marche, in crescita invece al Sud e Isole Maggiori. Venti moderati, in generale dai quadranti meridionali, su gran parte d’Italia; mari in generale mossi.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì prevalenza di tempo bello al Nordovest. Nuvole sul resto d’Italia, ma con qualche temporanea schiarita nelle regioni centrali e in Sardegna: piogge diffuse, anche intense, su Venezie e regioni meridionali; a carattere più isolato e intermittente qualche rovescio o temporale anche su Emilia, Romagna, regioni centrali e Sardegna. Temperature massime in rialzo al Nord e Toscana, in calo invece in Umbria, Lazio, Sud e Isole.