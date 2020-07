Giovedì e venerdì temporali al Centro-Nord

Anche in questa seconda parte della settimana l’alta pressione si terrà lontana dall’Italia, che quindi rimarrà esposta al passaggio di fresche e instabili correnti atlantiche. In particolare tra giovedì e venerdì i temporali interesseranno soprattutto il Centro-Nord, mentre sabato si concentreranno più che altro al Sud. Domenica invece ci attende una giornata dal tempo più soleggiato e stabile, con piogge praticamente assenti. Anche le temperature rimarranno contenute e, in generale, leggermente al di sotto della norma: farà quindi meno caldo del normale, anche perché l’afa sarà debole o del tutto assente.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia, con isolati rovesci e temporali su Alpi, Venezie, Liguria, Appennino Settentrionale, Salento e Calabria. Temperature massime senza grandi variazioni e in generale al di sotto dei 30 gradi, con poche punte di 31-32 gradi: caldo sopportabile in tutta l’Italia. Ventoso per Maestrale sulla Sardegna, dove i mari risulteranno in generale mossi; altrove venti per lo più deboli e mari poco mossi.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì nuvole in tutta Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Nel corso del giorno improvvisi rovesci e temporali praticamente su tutte le regioni del Centro-Nord e sulla Puglia Settentrionale. Temperature massime senza grosse variazioni, in lieve calo al Centro-Nord. Venti tesi di Maestrale nelle Isole Maggiori, deboli altrove.