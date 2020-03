Giovedì ancora alta pressione sull'Italia

Giovedì l’alta pressione continuerà a occupare gran parte dell’Italia, costringendo le perturbazioni a passare lontano dall’Italia, limitandosi a lambire appena le nostre regioni, mentre una massa d’aria tiepida verrà trascinata sul Paese, favorendo un sensibile aumento delle temperature. La situazione meteo comincerà a cambiare nel corso di venerdì, quando arriveranno le prime piogge al seguito di una nuova perturbazione (la n.5 del mese) che poi sabato porterà piogge sparse al Centro-Nord, con nevicate sulle Alpi a quote piuttosto alte, mentre domenica qualche pioggia residua insisterà soprattutto sulle regioni del Sud.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì giornata tra sole e nuvole al Nord, Toscana, Umbria e Sardegna, con qualche debole pioggia solo sulla Liguria; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese. Temperature massime in ulteriore sensibile aumento in Abruzzo, Molise, Sud e Isole. Moderata Tramontana sullo Ionio, venti per lo più deboli altrove.

Previsioni meteo per venerdì. Una debole perturbazione venerdì mattina transiterà al Nord, ma con poche precipitazioni sull’estremo Nordest e ridosso della Liguria. Il limite della neve potrà localmente scendere fino a 1500 metri. Tra sera e notte tendenza a un nuovo peggioramento su Piemonte, Lombardia, Emilia e ovest del Veneto. Un po’ di nuvole innocue riusciranno a transitare anche al Centro e in Sardegna, mentre continueranno a prevalere le schiarite al Sud, dove è anche atteso un ulteriore rialzo termico: punte anche oltre 20 gradi. I venti saranno in generale deboli.