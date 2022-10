Giornate Fai d’autunno 2022: ecco quando e cosa vedere tra giardini, ville e monumenti

Tutto pronto per il ritorno delle Giornate FAI d'Autunno 2022, il grandissimo evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Due le giornate "speciali" in programma che apriranno al pubblico 700 luoghi speciali in 350 città d’Italia. Scopriamo le date e alcuni piccoli tesori da non perdere!

Le Giornate Fai d'Autunno 2022 tornano sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022. Due date da segnare in agenda per tutti gli appassionati di cultura e bellezza che potranno godere dell'apertura straordinaria al pubblico di 700 luoghi speciali in 350 città d’Italia. Si tratta di luoghi selezionati in quanto meritevoli di essere conosciuti e valorizzati molti dei quali spesso inaccessibili al pubblico. L'ingresso è a contributo libero. Il grande evento, animato e promosso dai Gruppi Giovani del Fondo pèer l'Ambiente Italiano, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture attivi da nord a sud della Penisola, torna così a riaccendere i riflettori sul patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

L'evento è legato anche a una campagna di raccolta fondi "Ricordiamoci di salvare l’Italia" organizzato dal Fondo Ambiente Italiano (FAI) nei mese di ottobre. Tantissimi i luoghi aperti al pubblico: ville, chiese, musei, ma anche palazzi, centri di ricerca, aree archeologiche e tanto altro. A illustrare le bellezze dell'Italia un gruppo di giovani del FAI. Ma quali sono i luoghi da non perdere nelle più grandi città?

Giornate Fai Autunno 2022 a Roma

Durante le giornate del Fai d'Autunno 2022, sabato 15 e domenica 16 ottobre, a Roma sarà possibile visitare le Corsie Sistine. Si tratta di un ambiente di cura lungo 120 metri, realizzato a fine '400 per il Complesso di Santo Spirito in Sassia (foto in alto). Insieme alle Corsie Sistine è possibile visitare ed ammirare anche il Palazzo del Commendatore e la Biblioteca Lancisiana, entrambi edificati a metà Cinquecento.

Giornate Fai Autunno 2022 a Milano

Anche a Milano sarà possibile visitare luoghi inaccessibili al pubblico. A cominciare dallo splendido Palazzo Diotti, sede della Prefettura, che ospita i capi di stato in visita nella città. Uno dei palazzi più belli di Milano, una dimora nobiliare di fine '700 al cui interno è possibile ammirare una grande sale affrescata da Andrea Appiani e tante altre meraviglie.

Giornate Fai Autunno 2022 a Venezia, Torino e La Spezia

Anche a Venezia in occasione delle giornate Fai Autunno 2022 è possibile godere del Complesso di San Francesco della Vigna. La facciata della chiesa è stata realizzata da Andrea Palladio, ma da non perdere anche i chiostri e la vigna che da più di 600 anni si affacciano sulla laguna.

A Torino, invece, è possibile visitare il Campus Einaudi, progettato dall’archistar inglese Norman Foster e incluso dalla Cnn fra i 10 edifici universitari più spettacolari del mondo. Nella città di Genova apre per la prima volta il porto. I visitatori potranno vivere una bellissima esperienza temporale tra passato, presente e futuro.

Giornate Fai Autunno 2022 a Bologna e Firenze

Per le giornate Fai Autunno 2022 la città di Bologna invita i cittadini e i turisti a godere del meraviglioso Palazzo Vassé, al cui interno sono conservati affreschi di fine '500. Da non perdere la “Galleria della Meridiana”, una lunga sala con un calendario solare del '600 rappresentato sul pavimento e due fori sul soffitto che permettevano di seguire il movimento notturno degli astri.

A Firenze, invece, i ragazzi del FAI hanno organizzato un percorso alla scoperta della baronessa di Favard con l'apertura straordinaria di: Palazzo di città sul Lungarno Vespucci e la villa di campagna a Rovezzano.

Giornate Fai Autunno 2022 a Napoli, Palermo e Cagliari

Anche le città del Sud in occasione dell'evento autunnale del FAI regaleranno ai turisti e cittadini delle aperture straordinarie. A Napoli è possibile visitare il Suor Orsola Benincasa, un complesso circondato da mura di tufo costruito tra XVI e XVII secolo sul colle Sant’Elmo. Nel '900 è diventato un ateneo universitario. A Palermo da non perdere il complesso monumentale del Carmine realizzato a partire dal XIV secolo. Per l'occasione sarà possibile accedere al campanile da cui godere di una panoramica vista sulla città.

A Cagliari, invece, porte aperte a Palazzo Bacaredda realizzato nel 1907 come sede del Municipio. Durante la visita sarà possibile entrare nell'ufficio del Sindaco e godere della vista di un grande arazzo fiammingo di fine '500. Infine la Sala dei Matrimoni, ornata da un ciclo pittorico dedicato all’Amore in Sardegna.

Giornate Fai Autunno 2022, altre location da non perdere

In ordine sparso, ecco altri luoghi da non perdere in giro per l'Italia durante le giornate Fai d'autunno 2022 in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022.