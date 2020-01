Giornate con sole, nubi e poche piogge. Caldo anomalo

In questa ultima parte della settimana umide correnti occidentali, relativamente miti, continueranno a scorrere sulla nostra Penisola: tra venerdì e domenica sarà presente un po’ di nuvolosità, accompagnate però da poche piogge, per lo più concentrate sulle regioni tirreniche: la neve sulle Alpi cadrà solo a quote elevate, perché le temperature faranno registrare quasi dappertutto valori sensibilmente al di sopra della norma. Nella prima parte della prossima settimana l’alta pressione si spingerà con maggior decisione verso l’Italia, garantendo, fino a martedì, tempo stabile e, soprattutto, eccezionalmente mite: quindi inizio di settimana con poche nuvole, assenza sostanziale di piogge ma anche numerose nebbie e temperature di alcuni gradi oltre la norma.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì prevalenza di tempo soleggiato in gran parte del Nord e coste adriatiche e ioniche. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso in Liguria, Emilia Romagna, regioni tirreniche e Isole Maggiori con brevi e temporanee schiarite. Nel corso della giornata deboli piogge o pioviggini più probabili su Liguria, Toscana, Umbria e Lazio. In mattinata presenza di nebbie sulla Valle Padana centro-orientale, in graduale dissolvimento. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, con valori quasi ovunque oltre la norma. Venti di Libeccio da deboli a localmente moderati. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 80-85).

Previsioni meteo per sabato. Sabato lungo le coste centrali adriatiche, su Puglia, Basilicata orientale, Calabria ionica e settori orientali di Sicilia e Sardegna tempo in prevalenza soleggiato. Al mattino ampie zone di sereno anche su Alpi occidentali e Trentino Alto Adige, ma con successivo aumento della nuvolosità. Nelle restanti regioni cielo da nuvoloso a coperto con alcune deboli piogge o pioviggini su Liguria, bassa Val Padana, Toscana, Umbria e Lazio. Deboli nevicate in alta Valle d’Aosta, ma a quote decisamente elevate. Dalla sera tendenza a rasserenamenti sulle pianure del Nord-Ovest. Temperature minime in generale rialzo e ovunque al di sopra dello zero. Massime in leggera diminuzione al Nord-Ovest, senza grandi variazioni altrove, con valori sempre oltre la norma. Venti moderati di Libeccio su Mar Ligure, alto Tirreno e mare di Sardegna.

Foto iStock/Getty Images