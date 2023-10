Ghirlande di Halloween fai da te: come realizzarle con materiali di riciclo, rami secchi e foglie

Come realizzare splendide, anzi mostruose, ghirlande di Halloween fai da te con materiali di riciclo? Ecco alcuni consigli utili per prepararsi al meglio all'arrivo del 31 ottobre e decorare la casa, in modo da farla risultare spettrale e paurosa così come dovrebbe essere per la festa di Halloween. Occorreranno: cartoncini, stoffa, forbici, colla, colori, ma anche altri possibili oggetti da riciclare oltre che foglie raccolte in giardino proprio in questo periodo.

Ghirlande di Halloween fai da te: dai rami con foglie secche alla stoffa

Come creare alcune ghirlande di Halloween fai da te? Ci sono diversi materiali che si possono utilizzare. Da un lato si può riciclare qualcosa che si ha in casa ed ottenere comunque un oggetto decorativo molto carino, dall'altro si possono utilizzare rami e foglie secche o qualsiasi cosa si possa trovare in giardino in questo periodo. Nonostante il clima ancora piuttosto caldo, siamo comunque in autunno e volenti o nolenti gli alberi iniziano a cambiare colore passando dal verde al giallo e soprattutto a perdere qualche foglia.

Un esempio? Creare una ghirlanda di Halloween con rami secchi potrebbe essere un vero gioco da ragazzi. Basta recuperare nel proprio giardino, in quello dei vicini o in un parco pubblico qualche rametto flessibile caduto a terra e con la colla a caldo unirli insieme per creare una corona circolare. Per far sì che i rami rimangano legati tra loro si può utilizzare qualche fil di ferro e poi ritagliare pipistrelli o fantasmi su dei cartoncini e attaccarli sopra alla ghirlanda ottenuta. Le foglie morte possono essere dipinte ed appese come se fossero fantasmini che svolazzano attorno alla ghirlanda.

Un'altra idea? La Ghirlanda di Halloween con gli scampoli di stoffa è una delle più gettonate. Più facile da creare, questa idea richiede solo un pizzico di creatività. Cosa occorre? Colla, vecchie lenzuola o canottiere, ma anche calzini bianchi e un po' di ovatta. Basterà però pensare ai fantasmi o alle mummie per realizzare una corona davvero spaventosa.

Quali altri materiali utilizzare?

Con cosa si possono creare altre spaventose ghirlande di Halloween? I materiali di riciclo presenti in casa possono essere davvero numerosi. Si può spaziare dalle lattine di bibite gassate a quelle della birra, dai tappi delle varie bottiglie ai cartoncini utilizzati per contenere pasta o biscotti, passando per stoviglie danneggiate o oggetti dimenticati in cantina o in soffitta e lasciati a prendere polvere.

Un esempio? In vecchio telaio da ricamo può diventare il supporto di una ghirlanda mostruosa composta da decorazioni realizzate con del cartoncino o con i tappi delle bottiglie. In alternativa, unendo le varie lattine delle bibite si può realizzare un supporto da dipingere con il colore di vernice che si desidera per poi decorare il tutto con pezzi di stoffa, cartoncini mostruosi o vecchie decorazioni di Halloween trovate in giro per casa.