Free Ski Day in Trentino, per imparare a sciare gratis. Ecco quando

.Free Ski Day in Trentino. Ecco una opportunità da sfruttare per imparare a s.ciare gratis o per farsi dare qualche consiglio dai professionisti e affinare così la propria tecnica. Quando si terrà questa giornata? Ecco tutte le news per gli appassionati della neve e della montagna oltre che per gli appassionati degli sport invernali come lo sci.

Free Ski Day: tutte le informazioni utili

In arrivo il Free Ski Day in Trentino. Quando? La stagione sciistica è iniziata lo scorso fine settimana nelle ski area del Trentino e per il prossimo weekend quello compreso tra il 18 - 19 dicembre 2021 si è pensato di regalare lezioni di sci per un fine settimana davvero imperdibile e scoppiettante sulle montagne innevate del Trentino.

Sabato 18 dicembre 2021 si potrà disporre gratuitamente di una lezione di sci - per un massimo di 2 ore - grazie all'offerta dell’Associazione Maestri di Sci del Trentino in collaborazione con le società impianti e i noleggi.

Chi potrà usufruirne? Tutti i bambini in età superiore ai 4 anni e gli adulti che desiderano imparare ad andare sugli sci, ma anche con la tavola o nel telemark. Non solo i principianti potranno usufruire di due ore di lezioni gratis, ma anche chi sa già sciare e vuole perfezionarsi per acquisire sempre maggior tecnica e migliorare le proprie prestazioni. I maestri creeranno, in base al numero di partecipanti e al loro livello di conoscenza di questa disciplina, gruppi ad hoc a cui dare consigli preziosi. Oltre alla lezione saranno gratuiti anche lo skipass e il noleggio sci.

Come fare per prenotarsi? Occorre controllare il sito della Regione Trentino e quelli delle varie scuole di sci. In val di Fassa, ad esempio, le varie scuole mettono a disposizione i loro maestri di sci alpino, sci di fondo e snowbord per regalare a tutti l'opportunità di imparare tali discipline e chiedono semplicemente di assicurare la loro presenza prenotando la lezione o per telefono o per mail.

Fine settimana 18-19 novembre: l'iniziativa della Lombardia e le ciaspole gratuite

Nello stesso fine settimana prenderà il via una iniziativa analoga in Lombardia. Il 18 e il 19 dicembre 2021, infatti, le Guide alpine della Lombardia, sulle nevi della Valmalenco e della valle delle Messi, tenteranno di promuovere la frequentazione consapevole della montagna.

Proprio con questo obiettivo il Collegio regionale Guide Alpine Lombardia ha organizza due ciaspolate gratuite e rivolte ad adulti e bambini dai 10 anni in su.

Sabato 18 dicembre 2021 la ciaspolata si svolgerà in alta Valmalenco, all’Alpe Campagneda, attorniati dalle altre vette del Gruppo del Bernina.

Domenica 19 dicembre 2021 si terrà invece nella valle delle Messi, in territorio di Ponte di Legno, all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio.