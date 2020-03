Freddo, neve e maltempo sull'Italia

Mercoledì e giovedì ancora tempo dal sapore invernale in Italia a causa della circolazione depressionaria che continua a rimescolare sul nostro Paese l’aria fredda giunta nei giorni passati. In questa parte centrale della settimana quindi temperature in generale al di sotto della norma, con piogge che bagneranno soprattutto il Centro-Sud. La neve scenderà ancora fino a bassa quota soprattutto sul versante adriatico. A completare il quadro del maltempo di stampo invernale non mancheranno alcune gelate in queste prime ore del giorno e venti forti che insisteranno su gran parte del Centro-Sud e Isole.

Previsioni meteo per mercoledì. Nuvole in gran parte d’Italia. Piogge sparse su Romagna, regioni centrali adriatiche, Sud e Isole, con nevicate fino a quote collinari sull’Appennino Centrale, oltre 600-1000 metri sull’Appennino Meridionale e le zone interne della Sardegna, al di sopra di 1000-1200 metri sui rilievi della Sicilia; deboli nevicate anche su Alpi e Appennino Emiliano oltre i 500-600 metri. Forti venti nord-orientali in gran parte del Centro-Sud e Isole. Temperature massime in lieve calo al Nord e Sardegna, in rialzo invece all’estremo Sud.

Previsioni meteo per giovedì. Molte nubi ovunque. Nel corso del giorno piogge sparse su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia, tutte le regioni del Centro-Sud e Isole. Nevicate su Alpi occidentali e Appennino settentrionale al di sopra di 400-500, sull’Appennino centrale oltre i 500-1000 metri, sui rilievi del Sud sopra i 1000-1300 metri. Temperature massime in ulteriore diminuzione in Liguria e regioni centrali tirreniche; in sensibile aumento al Sud, con poche variazioni altrove.