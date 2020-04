Forti piogge fino a domani su molte regioni

Una nuova perturbazione (la numero 5 di aprile) è attiva sull’Italia, con nuvolosità diffusa e piogge insistenti, localmente abbondanti. Possibili accumuli di pioggia anche superiori a 100 litri per metro quadrato su Piemonte, Abruzzo, Molise, localmente in altre zone del Sud e sulla Sardegna orientale. Questa fase piovosa è accompagnata dall’arrivo di aria più fredda da Est, causa di un brusco calo delle temperature. I valori termici di metà settimana si porteranno vicini alle medie stagionale o leggermente al di sotto. Tra mercoledì e giovedì un’ulteriore circolazione di bassa pressione in arrivo dal Mediterraneo occidentale contribuirà a mantenere condizioni di instabilità, con effetti in termini di precipitazioni al Centro-sud e nelle Isole, dove non si escludono anche fenomeni a carattere di rovescio o temporale; nel frattempo al Nord la situazione tenderà a migliorare con ampie schiarite e temperature di nuovo in aumento.

Previsioni meteo per martedì. Martedì prevarranno ancora le nuvole in gran parte d’Italia, più compatte tra il Nordovest, l’Emilia Romagna, la Toscana e il medio Adriatico. Al Sud tempo instabile con locali piogge o rovesci meno probabili sul basso Tirreno e lungo le coste della Sicilia. Al Centro ancora piogge sparse in gran parte del settore che nel pomeriggio tenderanno a concentrarsi sul versante adriatico. Al Nord residue precipitazioni a ridosso dell’Appennino emiliano e romagnolo e delle Alpi centro-occidentali, con limite della neve comunque elevato almeno oltre i 1700-1800 metri, al mattino anche sul basso Piemonte. Temperature in generale calo nelle minime, massime in ulteriore lieve calo tra Toscana, Umbria e Marche.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì cielo molto nuvoloso su gran parte della Penisola, fatta eccezione per il Nord dove ci saranno cieli sereni o poco nuvolosi. Ampie schiarite anche tra il nord della Toscana e delle Marche. Piogge diffuse al Centro-Sud e Isole, con possibilità di rovesci o temporali. Temperature in aumento al Nord e in Toscana; valori stazionari o in lieve diminuzione altrove. Giornata ventosa.