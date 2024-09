Forte Maltempo fino a giovedì 19: pioggia insistente specie tra Romagna e Marche

Anche giovedì 19 l’Italia dovrà fare i conti con l’intenso vortice depressionario (perturbazione numero 5 di settembre) che sta portando sul nostro Paese diffuso maltempo: ci attende quindi un giovedì in generale nuvoloso, con piogge su molte regioni, specie al Centro-Sud, e la possibilità di rovesci o temporali localmente anche di forte intensità, in particolare in Emilia e nel versante adriatico. Anche le temperature domani rimarranno in generale al di sotto della norma, su valori tipici di ottobre in numerose località.

La situazione comincerà a migliorare solo a partire da venerdì, con il progressivo allontanamento della perturbazione che lascerà spazio a un weekend caratterizzato da una maggior presenza del sole, poche piogge per lo più confinate sulle zone montuose, e temperature in generale rialzo, ma in ogni caso ancora leggermente al di sotto della norma in numerose località.

Le previsioni meteo per giovedì 19

Cielo in prevalenza nuvoloso in gran parte d’Italia. Nel corso del giorno piogge sparse su Emilia, Romagna, zone interne del Centro, coste centrali adriatiche, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, con la possibile formazione di temporali intensi soprattutto nelle regioni adriatiche.

Temperature massime in rialzo in gran parte del Nord e Sardegna, stazionarie o in leggero calo nel resto d’Italia.

Le previsioni meteo per venerdì 20

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte d’Italia, con poche piogge residue più che altro concentrate su Romagna, Marche, Calabria e Sicilia. Temperature massime in calo nei versanti ionici della Penisola e in Sicilia, in rialzo nel resto del Sud e nel Centro.