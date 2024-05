Forte maltempo al Nord: allerta rossa martedì 21 su settori di Lombardia e Veneto

Sono ore di intenso maltempo al Nord: prosegue martedì 21 e ancora per tutta questa settimana la fase instabile e perturbata che sta caratterizzando il tempo soprattutto al Nord, dove il mese di maggio si sta rivelando eccezionalmente piovoso.

Per la giornata di martedì 21 la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo rossa su settori di Lombardia (Pianura centrale e Nodo Idraulico di Milano) e Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone), mentre una criticità arancione riguarda i restanti settori regionali e la Costa ferrarese in Emilia Romagna.

A contribuire alle nuove precipitazioni attese nei prossimi giorni saranno altri impulsi perturbati, che potranno transitare indisturbati sull’Europa meridionale e il Mediterraneo per via dell’assenza di strutture di alta pressione che, invece, preferiscono andare a occupare l’Europa settentrionale e il vicino Atlantico.

Il primo di questi impulsi (perturbazione n. 9), il più intenso, attualmente sta interessando con la sua parte più attiva il Centro-Nord dove non mancano precipitazioni intense e abbondanti, anche sotto forma di nubifragi che potrebbero dare origine a situazioni critiche.

Alle sue spalle si attiverà un’intensa corrente occidentale, che apporterà aria più fresca e un calo generale delle temperature.

Nel frattempo al Centro-Nord l’atmosfera resterà molto instabile, a causa anche del probabile passaggio di altre 2 perturbazioni: una nella giornata di giovedì (la n.10) con effetti più diffusi soprattutto al Nord, l’altra tra venerdì e il fine settimana (la n.11), associata a un’altra fase di precipitazioni per lo più temporalesche.

Le previsioni meteo per martedì 21

Molte nubi al Centro-Nord, con piogge intense e temporali, anche sotto forma di nubifragi associati a possibili criticità, ma in miglioramento al Nord-Ovest già in mattinata. Qualche pioggia o rovescio anche in Campania e Calabria tirrenica; tempo più stabile nel resto del Sud e Isole. Nel pomeriggio maltempo concentrato al Nord-Est; altrove tendenza a un miglioramento, a parte la possibilità di brevi e isolati rovesci o temporali al Nord-Ovest e zone interne del Centro. Alla sera parziale attenuazione dei fenomeni anche al Nord-Est.

Temperature massime in calo al Nord-Est, settore tirrenico e Sicilia, in rialzo su medio-basso Adriatico; picchi vicini ai 30 gradi in Puglia e settore ionico. Ventoso per venti da ovest o sud-ovest, con raffiche fino a 60-70 Km/h. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 22

Al mattino nubi sparse sul settore tirrenico e al Nord-Est con locali piogge o rovesci su est Lombardia, Venezie, Levante ligure, Toscana e Lazio; ampie schiarite nelle altre zone.

Nel pomeriggio aumento dell’instabilità, con sviluppo di rovesci e temporali intermittenti in molte aree del Centro-Nord e Sardegna, occasionalmente anche in Campania. In serata e nella notte ancora rischio di precipitazioni sulle Venezie.

Temperature massime in leggero calo sul basso Adriatico e all’estremo Sud. Ancora un po’ ventoso per Libeccio.