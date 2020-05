Fino a venerdì giornate soleggiate con clima gradevole

Nei prossimi giorni situazione meteo nel complesso tranquilla in Italia, grazie all’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre che si spingerà a occupare il Mediterraneo Occidentale, fino a lambire la nostra Penisola. Non mancherà, tuttavia, un po’ di instabilità, specie nel versante adriatico, a causa della circolazione depressionaria che insisterà sui Balcani, da dove coinvolgerà parzialmente anche il nostro Paese, comunque con pochi temporali. La ventilazione relativamente fresca, innescata dall’area depressionaria balcanica, abbraccerà almeno in parte la nostra Penisola, contribuendo a mantenere contenute le temperature, che continueranno a oscillare attorno a valori normali per il periodo.

Previsioni meteo per martedì. Martedì alternanza tra sole e momenti nuvolosi all’estremo Sud, regioni centrali adriatiche e Alpi, con isolati acquazzoni sui rilievi abruzzesi e sull’Appennino Calabro-Lucano. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature massime in leggero calo nelle regioni del versante adriatico, vicine ai valori medi stagionali in tutta Italia. Moderati venti di Maestrale su Ionio e Basso Adriatico, che risulteranno in prevalenza mossi.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì giornata tra sole e nuvole al Nordovest, medio e basso versante adriatico, Calabria e Sicilia, conisolati scrosci di pioggia su Alpi Occidentali, Abruzzo, Molise, Puglia Settentrionale e Appennino Calabro-Lucano. Temperature massime senza grandi variazioni.