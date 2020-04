Festività pasquali all'insegna del sole e di un clima primaverile

Venerdì un po’ di piogge sulle Isole Maggiori, dove si faranno sentire gli effetti di una perturbazione in movimento attraverso il Mediterraneo Centrale; tempo bello nel resto d’Italia, su cui va consolidandosi l’alta pressione. Nel fine settimana proprio l’alta pressione si rafforzerà ulteriormente e garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con temperature in aumento e nel complesso nella norma.



Le previsioni per le prossime ore.

Domenica vedrà schiarite ancora più ampi e diffuse: da segnalare soltanto la presenza di una modesta nuvolosità sull’Appennino meridionale, sui rilievi della Sicilia. Possibili addensamenti nuvolosi tra Piemonte e alta Lombardia. Prosegue il rialzo termico con temperature ovunque più miti a inizio giornata e valori massimi fino a sfiorare 20 gradi in diverse località del Nord e sul versante tirrenico del Centro. Ancora ventilato al Sud con venti moderati di Tramontana e Maestrale. La prossima settimana vedrà un ulteriore e progressivo rinforzo dell’alta pressione. Solo a inizio settimana, in particolare nella giornata di lunedì, avremo ancora qualche infiltrazione modesta di aria instabile all’estremo Sud, con la possibilità in giornata di qualche breve rovescio nelle zone interne della Calabria e della Sicilia. Per il resto avremo tempo all’insegna di ampie schiarite e, progressivamente, più mite. A metà settimana le temperature tenderanno a essere diffusamente sopra le medie stagionali, specie al Centro-Nord, con punte anche ben oltre 20 gradi. Questa situazione di stabilità e clima anche più caldo della norma sembra possa durare anche nel corso delle festività pasquali.