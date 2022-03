Mimosa per la festa della donna: perché il fiore ne è il simbolo?

Oggi, 8 marzo, è la giornata internazionale della donna, conosciuta anche come festa della donna. Questa ricorrenza, nata per celebrare le conquiste sociali, politiche ed economiche raggiunte dal sesso femminile, vede nella mimosa il suo simbolo. Ma perché si regala la mimosa per la festa della donna? Ecco simboli e caratteristiche nascoste dietro questo profumatissimo fiore.

Caratteristiche della mimosa

Tutti conosciamo questa pianta, dai colori brillanti e vivaci. La mimosa arriva dall'Australia, ma ha trovato anche in Europa il suo habitat ideale, crescendo rigogliosa in molte zone. Le sue fioriture sono caratterizzate dai caratteristici pallini gialli, che sbocciano alla fine dell'inverno.

Con i suoi colori allegri e il suo profumo intenso, la mimosa riesce a smorzare il grigiore dell'inverno, regalandoci un anticipo dei colori del sole che, solitamente, sono collegati alla primavera che inizia a fare capolino.

La fioritura precoce della mimosa rispetto ad altri arbusti è uno dei motivi per cui proprio questo fiore è stato scelto per simboleggiare la festa della donna, ma non è il solo. Sembra infatti che vi siano anche tradizioni e leggende legate a questa scelta. I fiori della mimosa rappresenterebbero, secondo gli Indiani d'America, forza e femminilità. Tuttavia vi sono anche altri motivi che hanno portato alla scelta dei rametti di mimosa come fiori da regalare alle donne l'8 marzo.

L'incendio della fabbrica newyorkese

L'8 marzo 1911 una fabbrica di camicie Cotton o Cottons di New York andò in fiamme. Nell'incendio morirono moltissime operaie. Secondo la leggenda nei pressi della fabbrica andata in fiamme c'era un albero di mimosa. Questo sarebbe il motivo per cui fu deciso di celebrare la giornata della donna, o Women's Day, proprio l'8 marzo in tutto il mondo. La ricorrenza prima era celebrata con date diverse da Paese e Paese. Ma è stata anche la ragione per cui, proprio questo fiore così particolare, è stato scelto come simbolo ufficiale da regalare alla donna nella giornata a lei dedicata. In realtà la giornata internazionale delle donne l'8 marzo è stata ufficializzata solo nel 1977, dall'ONU.

In Italia però il significato e la tradizione sono diversi, e la scelta della mimosa come simbolo ufficiale per la festa della donna è legata a tre figure femminili.

Dalla violetta alla mimosa, come nasce l'idea del fiore simbolo delle donne

Forse non tutti sanno che inizialmente il fiore scelto per celebrare il sesso femminile era la violetta. Si trattava però di una pianta difficile da reperire e piuttosto costosa. Furono Rita Montagnana, moglie di Palmiro Togliatti, Teresa Noce e Teresa Mattei a decidere nel 1946, dopo una lunga riunione dell'UDI, Unione Donne Italiane, di adottare proprio questo fiore giallo e profumato come simbolo per la giornata internazionale delle donne.

Disponibile gratuitamente in moltissime zone, la mimosa rappresentava, secondo le tre donne, proprio la vicinanza e la solidarietà tra chi lottava insieme per ottenere diritti che all'epoca non erano riconosciuti. Guardando anche la composizione del fiore, c'è chi dice che i tanti pallini rappresentano numerose singolarità che insieme formano un fiore collettivo.