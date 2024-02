European Tree of the Year 2024, il maestoso ulivo millenario di Luras in Sardegna tra i finalisti

Credits: European Tree of the Year 2024

Chi sono i finalisti dell'European Tree of the Year 2024 e che cos'è questo concorso? Ecco tutte le informazioni utili che occorre sapere come mai in classifica vi sia anche il maestoso ulivo millenario di Luras in Sardegna, un vero e proprio orgoglio per l'Italia.

European Tree of the Year 2024: che cos'è e chi sono i finalisti?

Che cos'è l'European Tree of the Year 2024? Si tratta di un prestigioso concorso nato nell'ormai lontano 2011 con l'obiettivo di valorizzare gli alberi più belli e maestosi d’Europa. Ad essere coinvolte nel premio sono ben 18 nazioni.

Tra i finalisti in gara, oltre all'albero della Sardegna, vi sono:

Pálffy oak, albero monumentale situato nella città di Malacky, in Slovacchia,

Camellia, di Guimarães, nel nord del Portogallo,

Kaņepju Oak in Lettonia,

The Heart of the Garden in Polonia,

The Millennium Oak ovvero l’albero più antico di Leopoli, in Ucraina.



Le votazioni del questo concorso così importante e che terrà ancora tutti con il fiato sospeso si sono concluse lo scorso 22 febbraio. Per scoprire però i vincitori e sapere se l'ulivo millenario della Sardegna ha sbaragliato la concorrenza dovremo attendere l'annuncio del prossimo 20 marzo 2024.

L'ulivo millenario di Luras in Sardegna: cosa sappiamo di questa pianta?

L'ulivo millenario di Luras, in Sardegna, ha conquistato il titolo di albero Italiano dell’anno nel 2023 ed ora è candidato all' European Tree of the Year 2024. Questo albero maestoso, situato per l'esattezza a Santu Baltolu nel comune di Luras, sta ottenendo i riconoscimenti che merita per via del suo pregio, della sua longevità e della sua bellezza. Si tratta di un vero e proprio albero secolare, che è stato chiamato "monumento naturale" e che è tra i più antichi dell'isola. La sua età? Difficile calcolarla con esattezza visto che si attesta tra i 3.000 e i 4.000 anni, anno più o anno meno.

Cos'altro sappiamo? Che ha una circonferenza di 11 metri e 16 centimetri e un’altezza di 14 metri. In Sardegna viene chiamato il patriarca e alcune leggende raccontano che era il rifugio perfetto per gli spiriti maligni.