L’esperimento del 45enne americano che sta provando a tornare 18enne (per due milioni di dollari l’anno)

Un miliardario americano ha deciso di sfidare il passare del tempo. Bryan Johnson, magnate americano dell'hi-tech, vuole tornare 18 enne e per farlo ha deciso di investire 2 milioni di dollari all'anno in un progetto - esperimento per riprogettare il suo corpo.

"Project Blueprint", la missione del 45enne Bryan Johnson: vuole tornare 18enne

Si chiama "Project Blueprint", l'esperimento che Bryan Johnson sta seguendo in America per riportare il suo corpo ed organi all'età di 18 anni. Un progetto nato durante la pandemia che, il magnate americano ha vissuto molto male arrivando perfino a pensare al suicidio. Passata l'emergenza Covid-19, Bryan Johnson ha deciso di realizzare il suo sogno: tornare 18 enne e per farlo investe circa 2 milioni di dollari all'anno sottoponendosi a controlli e sperimentazioni sotto l'occhio attento di una trentina di medici ed esperti.

Nel 2013 l'imprenditore diventa ricco con la vendita della Braintree payment solutions ad eBay per 800 milioni di dollari. Una cifra che in parte ha deciso di investire in questo esperimento sociale che sta già dando i primi risultati visto che il corpo di Johnson dimostra 5 anni in meno, il suo cuore 37 anni, la sua pelle 28 anni. L'obiettivo di raggiungere i 18 anni al momento è stato raggiunto per capacità polmonare e forma fisica.

Bryan Johnson spende 2 milioni di $ all'anno per bio-hackerare il proprio corpo

Vincere l'inesorabile scorrere del tempo si può? Bryan Johnson sta dimostrando che è possibile con una spesa di circa 2 milioni di dollari l'anno. Il magnate americano dell'hi-tech, infatti, si è sottoposto ad uno speciale esperimento per bio-hackerare il proprio corpo rimodellandolo come se avesse 18 anni. Dopo aver venduto al colosso eBay la Braintree payment solutions, Johnson ha cominciato a dedicarsi anima e corpo al suo ringiovanimento. Per prima cosa ha ingaggiato trenta dottori specializzati, capitanati da Oliver Zolman, che lo seguono quotidianamente con l'obiettivo di "invertire il processo di invecchiamento di ognuno degli organi del suo paziente".

Un esperimento che richiede tanto impegno e costanza, visto che l'imprenditore americano deve seguire una routine quotidiana molto precisa. Sveglia alle 5 del mattino, assume 20 integratori, segue una dieta vegana di 1.977 calorie esatte per mantenere i livelli di grasso corporeo sotto il 6%. Quotidianamente deve bere una miscela di succo con peptidi di collagene e creatina e successivamente si sottopone ad un trattamento con applicazioni di olii e gel antiossidanti. Non solo, 4 volte a settimana è tenuto ad un allentamento moderato, mentre nei restanti 3 segue un allenamento molto più intenso.

L'equipe di medici controllano con attenzione: la temperatura corporea, il glucosio nel sangue, la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno durante il sonno e il peso delle ossa. Inoltre è tenuto a sottoporsi ad impulsi elettromagnetici per migliorare il tono muscolare indossando degli occhiali che bloccano la luce blu per circa due ore. Anche le erezioni quotidiane sono conteggiate. Proprio Bryan parlando di questo progetto ha detto: "quello che faccio può sembrare estremo, ma sto cercando di dimostrare che l’autolesionismo e il decadimento non sono inevitabili.”















