Entro venerdì due nuove perturbazioni sull'Italia

Dopo diversi giorni di tempo nel complesso soleggiato e caldo, un netto cambiamento è atteso a partire da maretdì: è iniziata infatti una fase molto più dinamica e perturbata con le temperature destinate a perdere qualche grado riportandosi così nelle medie stagionali o leggermente al di sotto nei momenti più nuvolosi e piovosi. Entro venerdì, osserveremo il passaggio di due diverse perturbazioni: la prima (la n. 8 del mese) in transito tra martedì e mercoledì, la seconda (la n.9) tra giovedì e venerdì. Il loro passaggio sarà accompagnato da piogge più diffuse, a tratti anche intense, anche a carattere di temporale. Nel corso del fine settimana probabile miglioramento del tempo e rialzo delle temperature.



Previsioni meteo per martedì. Martedì molte nuvole al Centro-Nord, con piogge a tratti e localmente anche intense che nel corso del giorno riguarderanno gran parte delle regioni, con maggior insistenza su quelle al Nordovest e del versante tirrenico; fenomeni meno probabili tra Abruzzo e Molise. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Sud e Isole, con qualche pioggia su Campania, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord e in Campania, ma comunque vicine alla media stagionale. Venti in moderato rinforzo da sudovest.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì nuvolosità variabile al Nord, sulla Sicilia e sui settori tirrenici. Schiarite anche ampie lungo l’Adriatico, in Sardegna, a metà giornata anche nell’estremo Nord-Ovest. Nel corso della giornata saranno possibili locali rovesci o brevi temporali su Lombardia, zone interne della Liguria centro-orientale, regioni di Nord-Est, in Umbria, zone interne di Toscana e Lazio, sul settore del basso versante tirrenico e Sicilia. In serata temporaneo miglioramento ovunque. Temperature in calo tra Calabria e Sicilia, in lieve rialzo al Centro-Nord. Venti da moderati a tesi di Libeccio, specie nei mari di ponente che risulteranno mossi o molto mossi.