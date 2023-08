Enorme balenottera azzurra spiaggiata in Cile. Il Video

Un’enorme balenottera azzurra, considerata il più grande animale presente sul nostro pianeta, si è arenata su una spiaggia situata nel sud del Cile. È molto probabile, che il gigantesco mammifero marino si sia arenato sulla spiaggia dopo essere morto in mare, per cause ancora da accertare. Uno spettacolo impressionante che si è presentato davanti agli occhi di molti bagnanti e curiosi che si sono fermati sul posto dove è stata ritrovata la carcassa dell’esemplare di balenottera azzurra.

Balenottera azzurra spiaggiata in Cile: è enorme

I primi ad accorgersi della presenza della gigantesca balenottera azzurra nella giornata di sabato su una spiaggia dell’Oceano Pacifico, sono stati gli abitanti della città di Ancud, a 1.000 chilometri a sud della capitale Santiago.

Gli abitanti del posto: "Immagini mai viste prima"

Gli abitanti del posto raccontano come di qualcosa mai visto prima: "E' qualcosa che non si vede tutti i giorni, fa davvero pena vedere un animale così maestoso morto sulla spiaggia. Non si conoscono ancora le cause del decesso ma è davvero impressionate vederlo così".

La possibile causa del decesso della balenottera

Diversi gruppi di ambientalisti locali, hanno evidenziato che le acque marine di quella zona sono sfruttate in maniera eccessiva sia dall'industria della pesca, sia dal traffico marittimo. Proprio gli ambientalisti che operano in quell'area, hanno chiesto l'apertura di un'indagine per determinare se la balenottera azzurra sia stata vittima di una possibile collisione.