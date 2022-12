Dove andare in vacanza sulla neve? Ecco le 10 località più amate dagli italiani

Natale si avvicina e con esso anche le vacanze invernali. Se non avete ancora programmato il vostro viaggio, ecco le 10 mete sulla neve più amate dagli italiani per andare sulla neve.

Vacanze sulla neve: dove andare?

Una volta i cosiddetti cinepanettoni raccontavano, tra gag divertenti e sopra le righe, un'Italia che in occasione del Natale intraprendeva viaggi verso lussuose vacanze: Cortina, New York, Miami, Rio de Janeiro, Sudafrica e tante altre destinazioni. Con la crisi economica mai placatasi molte famiglie hanno dovuto rivedere i propri piani rinunciando a viaggi troppo costosi, ma niente frena la voglia di vacanza. Gli italiani continuano a organizzarsi per trascorrere fuori casa il periodo natalizio, sia in Italia che all'estero.

In particolare ci sono alcune località molto apprezzate dalle famiglie, tanto da essere le più gettonate per una vacanza sulla neve durante le feste. La classifica, stilata da Holidu Ski Price Index, aiuta gli utenti a scegliere la destinazione su misura per una vacanza coi fiocchi, sempre però all'insegna di neve e pista da sci. La lista delle località sciistiche più amate è organizzata proprio come una classifica, dunque la percorreremo dal decimo posto a salire fino al primo.

Le 10 località di neve più amate dagli italiani

Chiariamo che essere ultimi in questa classifica non è una nota di demerito, anzi. Stiamo parlando comunque di un grande riconoscimento, in quanto si rientra nella top 10 di tutte le località sciistiche più amate dagli italiani. Questo riconoscimento va a Breuil Cervinia, una località montana consigliatissima e gettonatissima anche dagli stranieri. Ideale per chi ama gli sport d'alta montagna, Breuil Cervinia è considerata il vero e proprio regno degli sciatori. Per il nono posto dobbiamo spostarci più a nord e raggiungere l'Austria e una delle sue perle: il ghiacciaio dello Stubai.

Situato a circa 40 km da Innsbruck e a 50 dal passo del Brennero, il ghiacciaio è un luogo paradisiaco sia per le sue fornitissime piste da sci sia per il panorama mozzafiato godibile dal "Top of the Tyrol", a 3mila metri di altezza. In questa speciale classifica non poteva di certo mancare Cortina d'Ampezzo; la perla delle Dolomiti occupa l'ottava posizione e la sua fama la precede: sci, sport, cultura gastronomica e mondanità la rendono ambitissima.

Per la settima posizione bisogna andare in Val di Fassa, di preciso a Canazei-Belvedere in Trentino-Alto Adige. Ci troviamo nel maxi comprensorio Dolomiti Superski, costituito da Belvedere, Col Rodella, Marmolada e Ciampac. Si tratta di una località apprezzatissima collocata tra le vette dolomitiche della Marmolada, del Sassolungo e del Gruppo del Sella. La classifica si arricchisce di una perla immancabile: Courmayeur. Posta ai piedi del Monte Bianco, la località valdostana è una delle mete da visitare almeno una volta nella vita per gli appassionati dello sci e non solo: cucina, Spa alpine e tanto shopping e vita mondana. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Al quinto posto troviamo le Tre Cime di Lavaredo, in Alta Val Pusteria. Questa località è ricca di attrazioni sciistiche ma anche naturali, come laghi di montagna e bellissimi paesaggi. Le piste, poi, sono nel cuore delle Dolomiti e solo quelle di fondo hanno una lunghezza complessiva di 200 km.

Ci avviciniamo al podio e andiamo in quarta posizione: ecco Bormio, in Lombardia. Qui troviamo impianti sciistici tra i più attrezzati in Italia, con piste di ogni grado e difficoltà fino a 3000 metri. Insomma, ci sarà un motivo se sarà qui che si terranno le olimpiadi invernali nel 2026. Ma Bormio ha tanto altro da offrire, tra cui le terme e il ciclismo, che fanno di questa località un posto unico. Finalmente arriviamo al podio e sul gradino più basso troviamo Madonna di Campiglio, a 1550 metri di quota tra le Dolomiti di Brenta e i ghiacciai dell'Adamello e della Presanella. Si tratta di una delle stazioni sciistiche più importanti di tutte le Alpi, con piste sempre innevate d'inverno fino a 2600 metri.

Medaglia d'argento per un'amatissima meta abruzzese: Roccaraso. Il comprensorio Skipass Alto Sangro in cui si inserisce contiene un totale di oltre 150 km di piste da sci e 60 km di fondo per un'esperienza unica sugli Appennini. E al primo posto della classifica delle località sciistiche più amate dagli italiani troviamo Livigno, nel cuore delle Alpi. È il posto ideale per chi ama le attività all'aperto come lo sci certamente, ma anche snowboard, telemark e sci nordico, senza dimenticare attrattive per tutta la famiglia che fanno di questa località il connubio perfetto tra adrenalina e relax.