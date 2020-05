Dopo il grande caldo arrivano piogge e temporali al Centro-Sud

Lunedì un po’ di instabilità soprattutto nel Centro Italia e zone alpine. Nel frattempo in Sardegna il tempo andrà peggiorando per l’avvicinarsi di un vortice di bassa pressione (perturbazione numero 10 del mese) che poi tra martedì e mercoledì porterà numerosi acquazzoni e temporali al Centro-Sud, mentre il Nord rimarrà parzialmente protetto da una vasta area anticiclonica allungata dal medio Atlantico all'Europa Centro-Occidentale. Nei primi due giorni della settimana, nonostante una leggera flessione delle temperature, in diverse zone del Centro e del Sud insisterà un caldo dal sapore praticamente estivo: l’ondata di caldo anomalo si esaurirà comunque nella giornata di mercoledì

Previsioni meteo per lunedì. Nuvole in gran parte d'Italia, ma in generale alternate a sprazzi di tempo soleggiato e con isolati rovesci e temporali solo su Alpi, zone interne del Centro, coste toscane e laziali, Sardegna. Temperature massime in generale oltre la norma, per lo più comprese tra 22 e 28 gradi, con punte anche di 29-30 al Centro-Sud. Venti da deboli a moderati settentrionali; mari in generale da poco mossi a mossi.

Previsioni meteo per martedì. Alternanza tra sole e nuvole al Nord, con qualche acquazzone su Alpi e Romagna. Giornata in generale nuvolosa nel resto d’Italia: piogge sparse su regioni centrali, Sardegna e, a carattere più isolato, sulle zone interne del Sud Peninsulare. Temperature massime con poche variazioni al Nord, in calo nel resto del Paese.