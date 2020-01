Domenica sole al Centro-Nord: nebbie e smog in Pianura Padana

Nei prossimi giorni il panorama meteorologico resta ancora dominato dalla vasta area di alta pressione che si allunga dal Medio Atlantico verso l’Europa Centrale, occupando parzialmente anche il Mediterraneo e gran parte del nostro Paese, tranne le regioni meridionali che restano esposte a una debole circolazione ciclonica. Quindi anche quella di domenica sarà una giornata soleggiata al Centro-Nord, mentre le nuvole che insisteranno al Sud porteranno poche piogge. La stabilità atmosferica favorirà però la formazione di nebbie nelle zone pianeggianti del Nord, dove il progressivo accumulo di inquinanti causerà anche un peggioramento della qualità dell’aria. L’inizio della settimana vedrà la persistenza di nebbie e di nubi basse che, soprattutto al Nord-Ovest, daranno luogo a giornate con cielo grigio in pianura e a qualche debole pioggia in Liguria. Le temperature rimarranno nel complesso nella norma nelle zone interessate da nebbie e nubi basse, mentre saranno relativamente miti nelle aree assolate e in montagna. L’anomalia termica più forte è attesa ancora una volta nel settore alpino, dove la quota dello zero termico si manterrà elevata, compresa tra 2500 e 3000 metri.

Previsioni meteo per domenica. Domenica bel tempo in gran parte del Nord, su Toscana, Umbria e Lazio, con isolati banchi di nebbia in Val Padana. Più nuvolosità sulle altre regioni, ma alternate ad ampie schiarite sulle coste del medio Adriatico, in Campania e in Sicilia. Nuvolosità più compatta, invece, su Puglia meridionale e Calabria ionica, dove nel corso della giornata saranno possibili anche deboli piogge. Dalla tarda serata le nebbie torneranno a formarsi in gran parte della Pianura Padana e lungo le coste dell’alto Adriatico, anche fitte poi nella notte. Temperature in generale stazionarie o in leggera diminuzione, al di sopra della norma al Nord. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA 85-90).

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì insiste la nuvolosità all’estremo Sud, con qualche pioggia su Puglia, Calabria ionica e versante orientale della Sicilia. Nubi in aumento anche in Liguria, con pioviggini in serata. In generale sereno o velato nel resto del Paese, tranne sulle zone di pianura del Nord e lungo le coste di Veneto ed Emilia Romagna, dove saranno di nuovo protagoniste nebbie e nubi basse persistenti anche nelle ore pomeridiane. Temperature minime in calo nelle regioni centrali, massime in netta diminuzione in gran parte del Nord. Venti per lo più deboli.

Foto iStock/Getty Images