Domenica qualche temporale su Alpi e Isole

L’alta pressione in indebolimento lascerà la nostra Penisola esposta a un po’ di instabilità, specie al Nord, e agli effetti del transito di una perturbazione (la n.7) fra le Isole e il Sud; in queste zone, fra oggi e domani, saranno possibili piogge o isolati temporali, particolarmente accentuati nelle ore centrali del giorno. Le temperature, nonostante una leggera diminuzione, rimarranno comunque al di sopra della media, specie al Centro-Nord. Da martedì il tempo diverrà variabile e instabile per il passaggio di due perturbazioni che porteranno precipitazioni più diffuse e a tratti più intense. Seguirà una nuova probabile rimonta dell’alta pressione che riporterà stabilità e temperature in deciso aumento a partire dal prossimo fine settimana.

Previsioni meteo per domenica. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulle isole maggiori e sulle regioni settentrionali a nord del corso del Po, con locali piogge o rovesci; tempo più stabile nelle altre zone, salvo la presenza di un po’ di nuvole al Sud. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali isolati su Alpi, ovest Piemonte, Appennino abruzzese e molisano, Sicilia e Sardegna. In serata tendenza ad un’attenuazione dei fenomeni, a parte ancora qualche rovescio sulle Alpi. Temperature massime in generale stazionarie o in lieve calo, comunque al di sopra della norma, specie al Centro-Nord.

Previsioni meteo per lunedì. Cielo nuvoloso su Alpi, Nord-Ovest, gran parte del Sud e Isole con piogge o rovesci inizialmente molto isolati sui rilievi del Nord e Calabria tirrenica, nel pomeriggio più diffusi su gran parte delle Alpi, Appennino ligure, rilievi abruzzesi, Appennino meridionale, e zone interne delle isole maggiori. Prevalenza di tempo soleggiato, invece, nelle altre zone. Alla sera persistenza di qualche rovescio fra Piemonte, alta Lombardia e alto Veneto. Temperature massime con poche variazioni e sempre in generale al di sopra della norma, soprattutto al Centro-Nord.