Domenica fitte nebbie al Nord e temperature sopra le medie

Miti e umide correnti occidentali anche domenica porteranno nuvole su molte regioni d’Italia, ma con poche piogge e temperature sempre relativamente miti: in gran parte d’Italia sono attese massime di qualche grado oltre la norma. Lunedì l’alta pressione si allungherà con maggior decisione verso l’Italia, dove quindi il tempo sarà stabile, senza piogge e particolarmente mite, con temperature in ulteriore aumento. La situazione è destinata a cambiare già nei giorni successivi. In particolare martedì un fronte freddo si affaccerà sulle regioni settentrionali, accompagnato da venti in aumento, prime piogge sul versante adriatico e qualche nevicata sulle Alpi. Poi, mercoledì, quando l’aria gelida al seguito della perturbazione irromperà sulla Penisola, le temperature subiranno ovunque un brusco calo e la neve scenderà fino a quote piuttosto basse sulle zone appenniniche.

Previsioni meteo per domenica. Domenica nuvole in gran parte d’Italia, anche se non mancheranno alcuni sprazzi di tempo soleggiato, specie nel versante adriatico e all’estremo Sud. Nel corso del giorno deboli piogge solo in Calabria e zone alpine, qui accompagnate da qualche nevicata oltre 2000 metri. Al mattino nebbie anche fitte sulle pianure del Nord. Temperature in leggero aumento e in generale superiori alla norma. Venti moderati occidentali sulle Isole. La nostra previsione per domani ha un Indice di Affidabilità medio (IdA pari a 80-85).

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì prevalenza di tempo bello lungo le coste del medio e basso versante adriatico e nelle regioni ioniche. Nuvole nel resto d’Italia, ma in generale senza piogge. Al mattino molte nebbie sulle pianure del Nord, in alcune zone insistenti anche nelle ore centrali del giorno. Temperature stazionarie o in ulteriore leggero aumento.

