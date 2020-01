Domenica con tempo instabile al Centro-Sud

In questa domenica non mancheranno le nuvole con qualche pioggia sulle regioni centrali tirreniche e al Sud. Successivamente, durante la prima parte della prossima settimana, le nostre regioni saranno ancora interessate da correnti occidentali che porteranno una nuvolosità sparsa, ma con piogge in generale di debole intensità, localizzate in prevalenza sul versante tirrenico della Penisola. Inoltre, tra la fine di lunedì e la giornata di martedì, una veloce perturbazione atlantica in transito sull’Europa Centrale, interesserà marginalmente anche le nostre regioni settentrionali e quelle tirreniche, con piogge sparse e deboli nevicate sull’arco alpino.

Previsioni meteo per domenica. Nuvolosità più o meno consistente in tutte le regioni alternata a schiarite sui settori alpini centrali e in Sardegna. Piogge e locali rovesci saranno possibili su Toscana, Lazio e al Sud. Qualche pioggia isolata anche sulla Sicilia orientale. In serata piogge sparse al Sud e, nella notte, anche sulla Liguria centrale e su quella di Levante. Dopo il tramonto possibile formazione di nebbie in Veneto e nelle valli del Centro. Temperature massime in leggero rialzo in pianura al Nord, senza variazioni di rilievo nel resto d’Italia. Venti ancora moderati meridionali su basso Adriatico e alto Ionio con i mari generalmente mossi. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio-basso (IdA 75-80).

Previsoni meteo per lunedì. Al mattino nebbie in banchi in gran parte della Pianura Padana e lungo le coste di Veneto ed Emilia Romagna. Nubi e qualche pioggia sulla Liguria centrale e su quella di Levante, intorno allo stretto di Messina. Altrove prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, ma con nuvolosità più compatta sulla Venezia Giulia e in Toscana. Nella seconda parte della giornata nubi in graduale aumento al Nord-Ovest, in Sardegna e sul versante tirrenico del Centro per l’avvicinarsi di una perturbazione che in serata darà luogo a piogge sparse su Liguria, alta Toscana e coste laziali, e a deboli nevicate sui rilievi del Nord-Ovest oltre 900-1200 metri. Nella notte ulteriore peggioramento al Centro-Nord con piogge più diffuse e nevicate in gran parte dell’arco alpino. Temperature minime in calo al Nord e all’estremo Sud, massime senza grandi variazioni. Venti occidentali in rinforzo su Sardegna e Mar Ligure, moderato Maestrale al Sud e nel Canale di Sicilia.

