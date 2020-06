Domenica con rovesci al Nord-Est e al Centro

La perturbazione (la numero 3 di giugno) continuerà ad influenzare le condizioni meteo, favorendo la formazione di numerosi temporali al Centro-Nord, mentre le regioni meridionali godranno di tempo nel complesso buono perché parzialmente protette dall’alta pressione. Questa perturbazione ci lascerà in eredità un vortice di bassa pressione, attualmente sul Nord-Est ma in lento movimento verso l’Adriatico meridionale, che fino a martedì sarà responsabile di molta instabilità, più diffusa e intensa nelle regioni centro-meridionali. Anche nei giorni successivi, l’alta pressione non riuscirà a spingersi con decisione sulla nostra penisola, che quindi sarà esposta a umide correnti atlantiche: almeno fino a giovedì ci attendono altre giornate piuttosto nuvolose e bagnate da piogge intermittenti, questa volta principalmente al Nord. Secondo le attuali elaborazioni modellistiche, nessuna ondata di caldo è prevista sul nostro paese fino al 25 giugno: le temperature oscilleranno attorno a valori normali per il periodo.

Previsioni meteo per domenica. Prevalenza di tempo bello e soleggiato all’estremo Sud e nelle due Isole maggiori con pochi annuvolamenti di rilievo. Prevalenza di nuvole altrove, anche se non mancheranno locali schiarite e momenti soleggiati: nel corso del giorno piogge sparse intermittenti e qualche temporale temporali su Alpi occidentali, Lombardia orientale, Triveneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Gargano. Temperature in rialzo al Nord-Ovest, in Sardegna, sullo Ionio e la Sicilia meridionale, stazionarie o in lieve calo nel resto d’Italia: valori pomeridiani per lo più tra 23 e 28 gradi. Venti da moderati a tesi occidentali sui mari di ponente, in Sardegna e localmente al Sud. Mari: poco mosso l’Adriatico e lo Ionio, mossi o localmente molto mossi il Mar Ligure, il Mar Tirreno, il Canale di Sicilia e i mari intorno alla Sardegna.

Previsioni meteo per lunedì. Tempo in prevalenza bello al Nord-Ovest e nelle Isole. Nuvole sul resto d’Italia: piogge, per lo più a carattere isolato, su zone alpine, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, zone interne del Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria. Temperature massime in crescita al Nord-Ovest, in diminuzione invece nel medio versante adriatico e al Sud.