Domani nuova perturbazione

L’intensa perturbazione (n.1 di giugno) in movimento sull’Italia si è spostata con decisione verso le nostre regioni meridionali, con piogge diffuse e insistenti anche a carattere di nubifragio, lasciandosi comunque alle spalle una situazione instabile sul Nordest e sulle regioni centrali. Solo al Nordovest la situazione è decisamente migliorata. Sabato, grazie al temporaneo rialzo della pressione, il tempo sarà nel complesso buono, anche se non mancherà un po’ di instabilità pomeridiana al Nord, e a fine giornata sentiremo i primi segnali di un nuovo peggioramento: per domenica è previsto l’arrivo di un’altra perturbazione nord-atlantica (perturbazione n.2 di giugno) capace di riportare piogge diffuse e temporali intensi a partire dal Nord Italia e dall’alta Toscana.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino ultime residue piogge all’estremo Sud; un po’ di nuvole sull’arco Alpino, con isolati rovesci sulle Alpi centro-orientali; in generale sereno o parzialmente nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nubi in aumento al Nord, con isolati acquazzoni e temporali su Alpi, Prealpi, Piemonte, Lombardia Orientale e pianura veneta; in generale bello sul resto d’Italia, a tratti con un po’ di nuvolosità innocua. Temperature massime in sensibile aumento al Centro-Sud.

Previsioni meteo per domenica. Piogge, rovesci e temporali interesseranno buona parte del Nord Italia, risulteranno a tratti intensi e insistenti lungo tutta la fascia prealpina e sulle pianure adiacenti, ma anche tra Liguria di Levante e l’Appennino toscano nord-occidentale. A carattere più isolato, qualche episodio di instabilità sarà possibile anche nel nord della Toscana e lungo la dorsale centrale. Tempo in prevalenza soleggiato lungo il medio Adriatico, al Sud e sulle Isole, dove si osserverà il passaggio di nuvolosità per lo più innocua.