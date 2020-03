Da venerdì graduale rialzo termico e attenuazione del maltempo

Anche nella parte centrale della settimana l’Italia sarà stretta nella morsa di un’ondata di gelo invernale decisamente insolita per il periodo. In particolare mercoledì e giovedì le temperature rimarranno ovunque al di sotto della norma, mentre la neve scenderà nuovamente fino a bassa quota sulle zone interne del Centro-Sud e anche sulle Alpi. A completare il quadro del maltempo di stampo invernale ci saranno le piogge che, per lo più deboli e intermittenti, bagneranno soprattutto il Centro-Sud, mentre al primo mattino non mancheranno venti forti e alcune gelate, anche a quote di pianura.



Le previsioni per le prossime ore.

Venerdì l’Italia sarà ancora interessata da una circolazione ciclonica con centro sul basso Tirreno che inizierà ad indebolirsi nella seconda parte della giornata, spostandosi verso Sud. Al mattino precipitazioni di rilievo interesseranno la Sardegna orientale, le Marche, l’Abruzzo, la Basilicata, Calabria e Sicilia con nevicate solo a quote medio-alte. Precipitazioni residue sull’Emilia Romagna, Alpi orientali e Cuneese. Nel pomeriggio ancora piogge insistenti su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Basilicata e centro-ovest della Sicilia. Le temperature tenderanno quasi ovunque ad aumentare: si esaurisce l’ondata di freddo. Sarà una giornata ancora molto ventosa nelle regioni centro-meridionali e in Sicilia. Nel fine settimana le temperature si riporteranno nella norma su tutta l’Italia. Sabato il tempo migliorerà al Centro-Nord mentre nelle Isole e al Sud persisterà ancora una certa variabilità. L’evoluzione per domenica è al momento incerta; potrebbe esserci un peggioramento al Nord-Ovest e sulle Alpi. Condizioni di variabilità al Centro-Sud e nelle Isole.