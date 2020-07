Da metà settimana tornano i temporali

Nella seconda parte della settimana l'Italia resterà ai margini dell’alta pressione e questo favorirà nuove fasi instabili dovute allo scorrimento di impulsi di aria più fresca che dall'Europa centrale si sposteranno verso i Balcani, lambendo anche la nostra Penisola.

Le previsioni per le prossime ore.

Giovedì l’instabilità farà sentire i suoi effetti al Centro-Nord con rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane su Alpi centro-orientali, vicine pianure del Nord-Est, Appennino ligure ed emiliano, Romagna, Marche e gran parte delle zone interne del Centro, con possibili sconfinamenti sulle coste laziali. Tempo più soleggiato al Sud e nelle Isole, ma con nubi in sviluppo nelle zone appenniniche e sui monti della Sicilia; spazio a delle schiarite anche in pianura al Nord-Ovest e sulle coste toscane.

Temperature senza grandi variazioni, con valori massimi in generale al di sotto dei 30 gradi in gran parte del Centro-Nord e con un caldo quindi sopportabile in tutta l'Italia. Nelle aree interessate dai temporali le temperature scenderanno anche su valori inferiori alla norma. Sarà una giornata ventilata sul versante ligure e sul medio Tirreno, venti di Maestrale anche di moderata intensità anche sulla Sardegna.



Venerdì l’instabilità potrebbe insistere nell’estremo Nord-Ovest, nelle zone interne e adriatiche del Centro ma qualche temporale si spingerà anche fino al nord della Puglia. Sabato il nucleo instabile si sposterà al Sud, con temporali su Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia, un rinforzo dei venti settentrionali al Sud e in Sicilia dove è previsto anche un calo termico. Tempo in deciso miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso, invece, al Centro-Nord e in Sardegna.