Da martedì tornano alta pressione e clima mite

Venerdì nuvole, vento e occasionali piogge da nord a sud su molte regioni d’Italia. Sabato ulteriore deciso peggioramento del tempo per l’arrivo di un nucleo di aria fredda che, proveniente dal Nord Atlantico, porterà piogge diffuse su gran parte del Centro-Sud, con nevicate sulle zone appenniniche e molto vento su tutti i mari.



Le previsioni per le prossime ore.

al, Marche, nord del Lazio enetto miglioramento con il ritorno a un tempo in prevalenza soleggiato. Nel resto del Paese nuvolosità variabile e tempo ancora instabile: piogge sparse e locali rovesci si attarderanno sumeridionale, Basilicata,e Sicilia ma con la tendenza a un miglioramento entro fine giornata.minime per lo più in calo, più sensibile al Nord, con valori all’alba attorno allo zero; massime per lo più in rialzo ma su valori prossimi alla norma. Venti in attenuazione, ancora moderati settentrionali al Sud, in Sicilia, sul Mare e Canale di Sardegna. Mari mossi o molto mossi i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna.è atteso il passaggio di un’altra perturbazione atlantica (la n.3 di marzo): restano ancora incertezze circa l’esatta traiettoria ma al momento possiamo ipotizzare un coinvolgimento più diretto, dellae deldove sembrano più probabili alcune precipitazioni. Si tratterà comunque di un passaggio rapido:infatti si prevede una fase di maggiore stabilità atmosferica sull’Italia grazie adverso il Mediteranno centrale. Le temperature inizialmente prossime alla norma, potrebbero in seguito subire un sensibile rialzo specialmente a metà settimana, riportandosi quindi ben oltre la media stagionale.