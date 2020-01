Da martedì ritorno dell'alta pressione

Fra domenica e lunedì un nucleo di aria fredda diretto verso i Balcani riuscirà a lambire anche la nostra penisola determinando un rinforzo dei venti settentrionali e un conseguente calo termico, più marcato al Centro-Sud; durante questa fase non si escludono sporadiche precipitazioni sul medio Adriatico e sulle regioni meridionali, col ritorno di qualche fiocco di neve sull’Appennino. un nucleo di aria fredda diretto verso i Balcani riuscirà a lambire anche la nostra penisola determinando un rinforzo deie un conseguente calo termico, più marcato al; durante questa fase non si escludono sporadiche precipitazioni sul medio Adriatico e sulle, col ritorno di qualche fiocco di neve sull’Appennino.

La giornata di martedì vedrà tempo stabile in tutta Italia con temperature in aumento sulle aree alpine e prealpine e al Centro-Sud; i valori saranno in diminuzione in Pianura Padana per la presenza di nebbie. Nubi in aumento sul Liguria, Toscana e Sardegna. Nella notte tra martedì e mercoledì il passaggio di una piccola area di instabilità potrebbe dare luogo a qualche pioggia in Sardegna. Nella seconda parte della settimana la probabile formazione di un forte campo di alta pressione proprio sopra l’Italia assicurerà ancora condizioni di stabilità atmosferica. Le temperature aumenteranno sensibilmente su quasi tutto il Paese portandosi sensibilmente al di sopra della norma, specialmente al Centro-Nord e sulle Alpi.

Foto iStock/Getty Images