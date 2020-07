Da lunedì Anticiclone Nord-Africano: caldo in deciso aumento

Il rinforzo dell’alta pressione favorirà condizioni di tempo stabile in gran parte del Paese, soprattutto al Centro-Sud dove torna ad essere protagonista assoluto il sole. Le regioni settentrionali, invece, verranno lambite da una debole perturbazione che causerà più che altro dei temporanei annuvolamenti associati a locali precipitazioni solamente nel settore alpino centro-orientale. Le temperature, al momento in linea con le medie stagionali o solo leggermente sopra, sono destinate ad aumentare gradualmente nel corso della nuova settimana che si prospetta molto calda. Infatti, proprio in quest’ultimo scorcio di luglio, prenderà forma una intensa ondata di calore determinata dall’espansione verso il Mediterraneo e l’Europa meridionale dell’Anticiclone Nord-Africano che, oltre a favorire condizioni di tempo stabile e soleggiato, porterà le temperature ben oltre la media, specialmente da metà settimana quando potranno essere raggiunti diffusamente valori intorno ai 35 gradi, ma con picchi vicini ai 40 gradi al Centro-Sud. Solo il Nord Italia a metà settimana potrebbe essere lambito da una perturbazione atlantica in transito sull’Europa Centrale, che potrebbe temporaneamente incrementare l’instabilità.

Previsioni meteo per domenica. Prevalenza di tempo soleggiato, con solo poche modeste nuvole, al Centro-Sud. Nuvolosità un po’ più estesa in transito sulle regioni settentrionali, maggiormente compatta sulle Alpi centro-orientali dove non si escludono locali piogge o brevi temporali. Temperature in linea con le medie del periodo o solo leggermente sopra: valori pomeridiani per lo più compresi tra 27 e 32 gradi ma con qualche punta di 33-34. Venti deboli, salvo rinforzi di brezza lungo le coste e un moderato maestrale intorno alla Puglia. Localmente mossi il basso Adriatico e lo Ionio orientale.

Previsioni meteo per lunedì. Giornata stabile e soleggiata su tutte le regioni, con poche modeste nuvole a ridosso dei rilievi, ma senza il rischio di precipitazioni. Caldo in intensificazione: temperature massime generalmente comprese fra 28 e 33 gradi, ma con possibili punte di 34-35 gradi sulla bassa pianura padana e nelle zone interne del Centro-Sud, localmente anche superiori sulla Sardegna. Venti in prevalenza deboli a regime di brezza, a parte ancora qualche rinforzo di maestrale fra basso Adriatico e Ionio orientale che resteranno localmente mossi.