Da giovedì temperature in aumento

Martedì gli effetti della nuova perturbazione si faranno evidenti anche al Centro-sud con nuvole e instabilità in aumento e un sensibile calo delle temperature. Le previsioni per le prossime ore.

Mercoledì a fine giornata sentiremo i primi effetti dell’arrivo di un’altra perturbazione (nord-africana) sulle Isole e al Sud. Giovedì piogge prevalentemente sulle Isole: saranno precipitazioni più che altro di debole intensità e molto isolate. La parte più intensa della perturbazione arriverà venerdì e si concentrerà soprattutto tra Sicilia e Calabria con piogge più forti probabilmente anche a carattere di rovescio. Questa perturbazione sarà accompagnata da un vortice ciclonico che tra venerdì e sabato transiterà sul Mar Ionio spostandosi poi verso al Grecia. Nella giornata di sabato avremo gli ultimi effetti residui all’estremo Sud, soprattutto nei settori ionici, ma in fase di netto miglioramento. Una volta che si allontanerà questa perturbazione (la 1 di aprile) non ci saranno più condizioni di maltempo per diversi giorni. L’alta pressione si rinforzerà nel weekend a partire dal Nord e,tra domenica e l’inizio della prossima settimana, avremo condizioni di tempo stabile con temperature in aumento. Al Centro-nord in questa fase il tempo sarà buono con solo qualche annuvolamento giovedì al Centro e sulle Prealpi. Temperature in graduale aumento.