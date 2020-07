Da giovedì caldo in deciso aumento al Centro-Sud: punte di 35 gradi

In questo inizio di settimana risentiremo degli ultimi effetti di un centro di bassa pressione, eredità dell’ultima perturbazione transitata sull’Italia: benché in graduale spostamento verso la Grecia, riuscirà a portare ancora un po’ di instabilità sulle regioni meridionali, per poi allontanarsi definitivamente entro sera. Prevalenza di tempo bello e stabile sul resto d’Italia, nonostante un fronte freddo (perturbazione numero 3 del mese) che a fine giornata lambirà le regioni settentrionali, favorendo la formazione di locali temporali al Nordest, con una veloce intensificazione dei venti e un temporaneo calo delle temperature al Nord e sulle regioni adriatiche. Da martedì l’alta pressione tornerà ad allungarsi con decisione sull’Italia: il resto della settimana sarà quindi caratterizzato da tempo soleggiato e stabile in quasi tutta Italia e, da giovedì, da caldo di nuovo piuttosto intenso, con il termometro che, al Centro-Sud, registrerà picchi anche oltre 35 gradi.



Le previsioni per le prossime ore.

Nella parte centrale della settimana il ritorno dell’alta pressione garantirà tempo stabile in gran parte dell’Italia, una generale attenuazione del vento e un aumento del caldo, con temperature massime da giovedì oltre la norma al Centro-Sud. In particolare giovedì prevalenza di bel tempo soleggiato, con soltanto dei temporanei annuvolamenti sulle Alpi centro-orientali e la possibilità di qualche locale e breve rovescio pomeridiano. Venerdì ulteriore rialzo delle temperature, specialmente in Emilia Romagna e al Centro-Sud, dove potremo toccare picchi intorno ai 35-36°C. Tra venerdì e sabato probabile tendenza ad un aumento dell’instabilità sulle Alpi, con sviluppo di temporali nelle ore più calde della giornata; non si escludono possibili sconfinamenti dei temporali sulle zone di pianura del Nord-Est.