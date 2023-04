Come riciclare o smaltire un vecchio computer: alcuni consigli utili

Uno dei grandi punti di domanda, in merito alla questione del riciclo e dei rifiuti, è quello sulla possibilità di riciclare o smaltire un vecchio computer. Il computer è da sempre considerato il fedele compagno delle nostre giornate, o l’alleato insostituibile durante il nostro percorso di studi o nel lavoro. Ma a un certo punto anche lui deve andare in pensione ed essere sostituito con un modello di nuova generazione.

Come riciclare o smaltire un vecchio computer

Se siete decisi a buttare il vostro computer, vi dobbiamo dire di non farlo. Il motivo è semplice: circa il 95% del materiale di un computer è sempre recuperabile, e non è detto che un vecchio pc non possa avere una seconda vita. Inoltre, gettare un pc in una discarica è uno spreco, oltre che un danno per l'ambiente. Ecco quindi alcuni suggerimenti su come riutilizzare, vendere o smaltire il vecchio computer.

Riutilizzarlo per navigare sul web o scrivere

Se volete sostituire il computer perché si blocca ogni volta che consultate più siti web contemporaneamente o guardate un video ad alta risoluzione, prima di liberarvene valutate l'idea di darlo a qualcuno della vostra famiglia per utilizzarlo per archiviare dati e documenti, come strumento per scrivere o per giocare a qualche semplice videogioco.

Fare un upgrade o scaricare nuovo sistema operativo

Se il vostro pc non è un modello troppo vecchio, per il quale è anche complicato trovare pezzi di ricambio, potete scegliere di fare un upgrade delle funzioni. Senza sostituire il processore, basterà aumentare la memoria Ram, rendendo il pc più efficiente. Potrete inoltre sostituire o aggiungere un hard disk più aggiornato, e di conseguenza aumentare la capacità di archiviazione. Se volete aggiornare il vostro computer in fatto di sicurezza e funzionalità, è consigliato scaricare Linux. Si tratta di un sistema operativo molto più potente e che vi darà la possibilità di operare ancora con il vostro vecchio pc.

Rivenderlo o regalarlo

Se il vostro apparecchio è un modello Apple, è possibile usufruire di incentivi per la rottamazione: compilando un questionario si potrà ricevere una valutazione del vostro pc. Inoltre è possibile consegnare un computer o uno smartphone di altri produttori e in cambio ricevere un controvalore in denaro. Altra idea è sicuramente la vendita online: potreste trovare qualcuno interessato al vostro vecchio computer o ad alcuni componenti al suo interno. Altra possibilità è quella di regalarlo. I vecchi computer diventano un regalo prezioso grazie ai team che li rigenerano gratuitamente per donarli ad associazioni o a scuole.

Smaltirlo nel modo giusto

Per quanto riguarda lo smaltimento del vostro vecchio computer, sappiate che i rivenditori sono obbligati a ritirare i vecchi prodotti e che il servizio in genere è gratuito nei singoli punti vendita e a pagamento se si sceglie il ritiro a domicilio. L'importante è non depositare il vecchio pc vicino ai cassonetti, perchè deve essere riciclato in appositi centri.